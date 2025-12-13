Метро Харкова здатне витримати ядерний вибух. Комаров розказав, у чому секрет (відео)

Ця брама настільки важка, що для неї прокладені окремі рейки

Однією з багатьох компонентів безпеки метрополітену в Харкові є один секретний механізм. Він називається "герметичний затвор" і може врятувати навіть від ядерного вибуху.

Про це у випуску програми "Світ навиворіт" розповів Дмитро Комаров. Вага цієї конструкції близько 19 тонн.

"Сьогодні ми побачимо, як працює досить секретне обладнання. Він має назву герметичний затвор. По суті, це такі ворота", — сказав Комаров.

Ворота, вагою 19 тонн, рухаються на окремих рейках. Їх вага така величезна, що жодні петлі їх не витримають.

Герметичний заслон в метро Харкова. Фото скіршот

"Вони розраховані на тиск ударної хвилі, повітря або води у 5 кілограмів на 1 квадратний сантиметр. Це просто неймовірно", — зазначив Комаров.

Також, для безпеки весь метрополітен "розбитий" на відсіки. Кожен з яких, розділяється такими металевими конструкціями. В умовах війни гермозатвори регулярно перевіряють. Фахівці усувають будь-які несправності.

"Це виглядає як дуже міцні, броньовані двері. Їх товщина майже, як моя рука", — додав Комаров.

Дмитро Комаров

Як зазначив один з фахівців, ці затвори розраховані ядерний удар потужністю в 1 мегатону. Що в 66 разів потужніше, ніж бомба скинута на Хіросіму, потужність якої була 15 кілотонн.

Дмитро Комаров

