На Харків насувається найхолодніша ніч січня: коли на неї чекати

Можливий невеликий сніг

Найхолодніша ніч січня у Харкові може пройти вже 2 числа. Температура повітря в цей час, ймовірно, буде нижчою за -10 градусів.

Що потрібно знати:

Наступна ніч може стати найхолоднішою за весь січень у Харкові

Морози будуть короткочасними

Похолодання супроводжують опади

Про це свідчать прогнози погоди.

Так, за даними фахівців сервісу meteofor, вночі 2 січня в обласному центрі стовпчики термометрів можуть опуститися до -12 градусів. У цей час можливий невеликий сніг. Варто зазначити, що похолодання, швидше за все, буде короткочасним і закінчиться 3 січня, коли повітря стане на порядок тепліше — 0+2 градуси протягом доби.

Погода в Харкові

Аналогічної думки дотримуються і в Укргідрометцентрі. Там прогнозують, що вночі 2 січня стовпчики термометрів можуть опускатися до -14 градусів. При цьому вдень, мабуть, морозів і не буде — 0+2 градуси. А вже 3 січня навіть уночі буде максимум -3.

Погода в Харкові

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. сказала Балабух

Погода в Україні

