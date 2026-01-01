На Харьков надвигается самая холодная ночь января: когда её ждать

Возможен небольшой снег

Самый холодная ночь января в Харькове может пройти уже 2 числа. Температура воздуха в это время, вероятно, будет ниже -10 градусов.

Что нужно знать:

Следующая ночь может стать самой холодной за весь январь в Харькове

Морозы будут кратковременными

Похолодание сопроводят осадки

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды.

Так, согласно данным специалистов сервиса meteofor, ночью 2 января в областном центре столбики термометров могут опуститься до -12 градусов. В это время возможен небольшой снег. Стоит отметить, что похолодание, скорее всего, будет кратковременным и уже закончится 3 января, когда воздух станет на порядок теплее — 0+2 градуса в течение суток.

Аналогичного мнения придерживаются и в Укргидрометцентре. Там прогнозируют, что ночью 2 января столбики термометров могут опускаться до -14 градусов. При этом днем, вероятно, морозов и вовсе не будет — 0+2 градуса. А уже 3 января даже ночью будет максимум -3.

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты сказала Балабух

