Зупинився електротранспорт та частково метро. Чи діють у Харкові графіки відключень

Фахівці працюють над відновленням енергопостачання

В суботу, 31 грудня, в енергосистемі України сталася аварійна ситуація, в багатьох областях запровадили аварійні відключення світла. Водночас у Харківській, Київській та Житомирській областях застосовано екстрені відключення електроенергії.

Що треба знати:

Харківська область одна з трьох, де запровадили екстрені відключення

Через відсутність напруги в мережі трамваї та тролейбуси не курсують

На Салтівській та Олексіївській лініях метро рух поїздів призупинено, Холодногірсько-заводська лінія продовжує роботу з інтервалами до 30 хвилин

Екстрені відключення застосовують, щоб запобігти масштабній аварії у мережі. У період їхнього застосування графіки не діють.

В Харкові у зв'язку з відсутністю подачі напруги, тимчасово призупинено роботу міського пасажирського електротранспорту, повідомили журналістам в міській раді. Не курсують трамвайні та тролейбусні маршрути, було призупинено рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями метрополітену, рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією здійснюється зі збільшеним інтервалом. Червона гілка працює фактично в ручному режимі. Інтервали руху поїздів становлять 25–30 хвилин.

На період відключення електроенергії пасажирів перевозитимуть автобуси. Організовується робота автобусних маршрутів за тимчасовою схемою.

Чому по Україні аварійні відключення та коли повернеться світло

Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Це викликало каскадне відключення у електроенергетичній мережі, також спрацювали автоматичні захисти на підстанціях.

Мережею почала ширитися інформація, нібито в Україні стався блекаут. Проте голова Підкомітету ВРУ з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб наголосила, що наразі про класичний повний блекаут не йдеться.

"Ситуація складна. Наразі стабілізація системи у Києві очікується протягом 4-8 годин, залежно від району. Щодо інших областей, відновлення електроживлення можливе навіть у коротші терміни. Все точково", — пояснила нардеп

Раніше "Телеграф" розповідав, що екстрені відключення світла нібито стали наслідком кібератаки на систему. Відновлення електропостачання може зайняти не 2-3 години, а в рази більше.