Остановился электротранспорт и частично метро. Действуют ли в Харькове графики отключений

Специалисты работают над восстановлением энергоснабжения

В субботу, 31 декабря, в энергосистеме Украины произошла аварийная ситуация, во многих областях ввели аварийные отключения света. В то же время в Харьковской, Киевской и Житомирской областях применены экстренные отключения электроэнергии.

Что нужно знать:

Харьковская область одна из трех, где ввели экстренные отключения

Из-за отсутствия напряжения в сети трамваи и троллейбусы не курсируют

На Салтовской и Алексеевской линиях метро движение поездов приостановлено, Холодногорско-заводская линия продолжает работу с интервалами до 30 минут

Экстренные отключения применяют, чтобы предотвратить масштабную аварию в сети. В период их применения графики не действуют.

В Харькове в связи с отсутствием подачи напряжения приостановлена работа городского пассажирского электротранспорта, сообщили журналистам в городском совете. Не курсируют трамвайные и троллейбусные маршруты, было приостановлено движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям метрополитена, движение поездов по Холодногорско-заводской линии осуществляется с увеличенным интервалом. Красная ветка работает практически в ручном режиме. Интервалы движения поездов составляют 25-30 минут.

На период отключения электроэнергии пассажиров будут перевозить автобусы. Организуется работа автобусных маршрутов по временной схеме.

Почему по Украине аварийные отключения и когда вернется свет

Как сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль, 31 января в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и 750 кВ между западной и центральной частями Украины. Это вызвало каскадное отключение электроэнергетической сети, также сработали автоматические защиты на подстанциях.

По сети начала распространяться информация, якобы в Украине произошел блэкаут. Однако председатель Подкомитета ВРУ по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб подчеркнула, что пока о классическом полном блэкауте речь не идет.

"Ситуация сложная. Сейчас стабилизация системы в Киеве ожидается в течение 4-8 часов, в зависимости от района. Что касается других областей, возобновление электропитания возможно даже в более короткие сроки. Все точечно", — пояснила нардеп.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экстренные отключения света стали следствием кибератаки на систему. Возобновление электроснабжения может занять не 2-3 часа, а в разы больше.