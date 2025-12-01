В Нацбанк хочуть призначити нового топ-менеджера, претендент вже відомий

На позачерговому засіданні Ради НБУ стане остаточно відомо, хто отримає посаду

Цієї п'ятниці, 5 грудня, в Національний банк можуть призначити нового заступника голови, члена правління, яким може стати Володимир Лепушинський — на поточний момент він очолює департамент монетарної політики та економічного аналізу НБУ.

Про це "Телеграф" повідомило проінформоване джерело.

Для призначення Лепушинського на 5 грудня анонсовано позачергове засідання Ради НБУ, й кадрове питання — єдине, що на ньому планують розглянути. Чи вдасться зібрати кворум дотепер недоформованої Ради Нацбанку й затвердити нового заступника — стане відомо ближче до кінця тижня. Не виключається перенесення засідання.

Володимир Лепушинський, фото НБУ

Потреба в нових кадрових ротаціях регулятора виникла ще влітку після завершення контракту та звільнення з НБУ скандально відомої першої заступниці Катерини Рожкової: відомої не тільки нацбанківською роботою, а й тим, що разом із колегами в судовому порядку була визнана винною в банкрутстві Platinum Bank — суд присудив екскерівництву цієї фінустанови виплати Фонду гарантування вкладів 1,48 млрд грн, про що писав "Телеграф". 15 серпня замість Рожкової першим заступником було призначено Сергія Ніколайчука — по суті його підвищили із заступника голови до першого заступника. Та залишили йому два функціонали — як і першого, так і простого заступника.

На сьогодні Ніколайчук курує два напрямки:

Фінансова стабільність:

Департамент методології регулювання діяльності банків. Департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ. Департамент фінансової стабільності.

Монетарна стабільність:

Департамент монетарної політики та економічного аналізу. Департамент статистики та звітності. Департамент міжнародного співробітництва.

Та за умови призначення новим заступником монетарника Лепушинського цей напрямок — монетарний, може відійти під його відповідальність. Й правління НБУ буде повністю сформовано.

На поточний момент в правлінні Нацбанку лише 6 членів, хоча, згідно з законом про НБУ, їх має бути сім: голова, перший заступник і п’ятеро заступників.