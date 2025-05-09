Від 42,7 грн до… НБУ виклав сприятливий і несприятливий сценарії курсу на три роки

Інфляція в Україні цьогоріч має вийти на 8,7%

Національний банк не виключає девальвацію гривні цьогоріч на кінець грудня — до 44,5 грн/$, на кінець 2026-го — до 46,3 грн/$, 2027-го — до 46,5 грн/$.

Ці показники регулятор заклав у свій базовий макроекономічний сценарій, викладений в рішенні НБУ №156-рш, опублікованому на його офіційному сайті під назвою "Про внесення змін до Технічного завдання для здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2025 році".

Макроекономічні показники розроблені та викладені в методології стрес-тестування найбільших 21 українських банків (на них припадає 90% активів банківської нашої системи), яке розпочнеться у червні 2025 році. НБУ робить припущення щодо розвитку вітчизняної економіки, а потім перевіряє, як їх витримають банки, тобто чи витримають стрес в бачені НБУ. Раніше під час воєнного стану банки тестували тільки за базовим сценарієм, який вважався сприятливим, а цього разу додали ще й несприятливий сценарій — негативний. Для кожного з них обраховані економічні припущення, які не виключає Нацбанк, завдяки чому можна побачити його оцінку щодо кількох показників — у тому числі по валютному курсу та інфляції, що важливо й цікавить пересічних громадян.

У базовому сценарії в постанові НБУ зазначені такі показники щодо курсу долар/гривня на кінець періоду:

2025 рік — 44,5 грн/$;

2026 рік — 46,3 грн/$;

2027 рік — 46,5 грн/$.

Та такі показники середніх (по року) курсових значень:

2025 рік — 42,7 грн/$;

2026 рік — 45,5 грн/$;

2027 рік — 47,0 грн/$.

Середні показники, як видно, бувають більші за кінцеві на грудень кожного року, коли вбачається укріплення нацвалюти.

У преамбулі до цих значень Нацбанк зазначив, що для обрахунку користувався як власними прогнозами, так і прогнозами компанії "Focus Economics".

"Базовий макроекономічний сценарій, наведений у таблиці 1, ґрунтується на макроекономічних прогнозах та оцінках Національного банку, а також на консенсус прогнозах компанії "Focus Economics", — буквально йдеться в рішенні НБУ №156-рш.

Для порівняння: на сьогодні, 9 травня, офіційний курс Нацбанку гривня/долар становить 41,5113 грн/$.

За базовим сценарієм, інфляція в Україні цьогоріч має вийти на 8,7%, а в 2026-2027 роках триматися на 5%.

Водночас відомо, що з підсумком березня 2025 року рівень інфляції в Україні був зафіксований на рівні 14,6% (проти 3,2% у березні 2024) й Нацбанк надавав своє бачення щодо такого зростання показника.

Більш песимістичні оцінки в рішенні НБУ №156-рш викладені за моделлю несприятливого макроекономічного сценарію. Зокрема там передбачені такі показники щодо курсу гривня/долар на кінець періоду:

2025 рік — 47,7 грн/$;

2026 рік — 52,4 грн/$;

2027 рік — 55,1 грн/$.

Та наступні середні курсові значення за період:

2025 рік — 45,3 грн/$;

2026 рік — 50,6 грн/$;

2027 рік — 54,1 грн/$.

Цього разу НБУ керувався лише власними обрахунками.

"Несприятливий макроекономічний сценарій, розроблений Національним банком, наведено в таблиці 2", — йдеться в рішенні НБУ №156-рш.

Щодо інфляції в несприятливому сценарії передбачені такі показники:

2025 рік — 17,9%;

2026 рік — 12,5%;

2027 рік — 6%.

В ньому ж Нацбанк припускає дворічну рецесію економіки України, тобто зниження ВВП;

2025 рік — "мінус" 3,1%;

2026 рік — "мінус" 2,2%;

2027 рік — 3,3%.

"Національний банк для цілей стрес-тестування великих боржників/контрагентів — юросіб використовує власні прогнози інших показників, зокрема, цін на окремі товари, обсягів виробництва за секторами економіки, індикаторів ринку нерухомості, які ґрунтуються на прогнозі основних макроекономічних показників базового та несприятливого сценарію", — пояснюється в нацбанківському рішенні №156-рш.

За підсумком стрес-тестування, якщо НБУ вирішить що той чи інший банк, не витримає припустимий у його сценаріях стрес — він нього вимагатимуть збільшити капітал. Чи коштом поточних заробітків, чи шляхом коштів акціонерів (додаткових грошових вливань). Не миттєво, а за певний період часу — зазвичай від пів року й більше. Якщо власники банку відмовляться виконувати вимогу регулятора (вливати гроші), то у банку можуть забрати ліцензію та закрити.