Ці банки в зоні ризику: озвучено перелік фінустанов-"невдах" в Україні

Хто заробив мільярди, а хто отримав "мінус" і штрафи від НБУ

Українська банківська система за 9 місяців 2025 року на 1,9% наростила свій чистий прибуток після оподаткування, на 1 жовтня він сягнув 119,4 млрд грн, повідомив Нацбанк. Водночас кількість збиткових банків у порівнянні з аналогічним періодом 2024-го зросла з 8 до 11 установ.

Найгірше, зі збитком 139,7 млн грн, третій квартал цього року закінчив РВС Банк, який НБУ нещодавно визнав неплатоспроможнім. Його серйозно підкосив штраф в 135,15 млн грн за порушення правил фінансового моніторингу, що його виписав регулятор. За ним йде націоналізований Перший інвестиційний банк зі збитком 44 млн грн, нещодавно оштрафований за той же фінмоніторинг Альянс Банк з "мінусом" 42,6 млн грн, а ще нижче з "мінусом" 33,1 млн грн можна побачити Міжнародний інвестиційний банк, від управління яким цьогоріч був відсторонений екс-президент Петро Порошенко, який підпав під санкції.

"Телеграф" проаналізував свіжі баланси банків і склав повний список усіх збиткових:

РВС Банк — "мінус" 139,7 млн грн; Перший інвестиційний банк — "мінус" 44 млн грн; Банк Альянс — "мінус" 42,6 млн грн; Міжнародний інвестиційний банк — "мінус" 33,1 млн грн; Кристалбанк — "мінус" 22,5 млн грн; Банк "Український капітал" — "мінус" 19,4 млн грн; Індустріалбанк — "мінус" 16,9 млн грн; Правекс Банк — "мінус" 11,8 млн грн; Юнекс Банк — "мінус" 6,2 млн грн; Банк "Траст-Капітал" — "мінус" 5 млн грн; Мотор-Банк — "мінус" 0,9 млн грн.

Збиткові банки, млн грн. Дані Нацбанку

Як видно із таблиці, п’ять із 11 збиткових банків торік ще демонстрували прибуткову діяльність, а тепер пасуть задніх. При цьому чотирьом банкам, які в 2024-му були у мінусах, вдалось хоч трохи скоротити свої збитки.

В 10-ку найприбутковіших банків увійшли чотири державні установи: Приватбанк (50,6 млрд грн), Ощадбанк (13,9 млрд грн), Укрексімбанк (7 млрд грн) і Укргазбанк (3,9 млрд грн). Ще чотири банки з іноземним капіталом: Райффайзен Банк (7,3 млрд грн), Укрсиббанк (4,1 млрд грн), ОТП Банк (3,9 млрд грн) і Креді Агріколь Банк (3,6 млрд грн). Та два банки з українськими власниками — Універсалбанк (5,1 млрд грн) Сергія Тігіпка, відомий проектом monobank, та ПУМБ (4,8 млрд грн) Ріната Ахметова.

Топ-10 найприбутковіших банків, млрд грн. Дані Нацбанку

Із порівняння видно, що половина найприбутковіших банків зараз погіршила свої заробітки в порівнянні із минулорічними показниками.

Якщо ж взяти всі 60 банків, то тільки 18 з них цьогоріч покращили свій фінансовий результат, а 42 — погіршили його. Найсуттєвіше збільшення прибутку зафіксоване в МетаБанку — в 5,1 разів (до 35,7 млн грн), Банку Глобус — в 4,9 разів (до 106,4 млн грн) і Дойче Банк ДБУ — в 2,5 рази (до 196,4 млн грн). А найбільше зменшення заробітку, окрім збиткових структур, у Комінбанку — на 96,4% (до 6 млн грн), Асвіо Банку — на 90,3% (до 1,7 млн грн) та Нексент Банку — на 87,9% (до 11,8 млн грн).

Нагадаємо, якщо банк визнається Нацбанком несплатопроможнім, управління ним передається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який вводить в фінустанову тимчасову адміністрацію. Якщо банк не можна врятувати, стартує процес його ліквідації.

