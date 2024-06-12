Картопля по 40, а морква за 60: що продають на Столичному ринку

Почали дешевшати ягоди

На прилавках Києва продовжують дорожчати овочі борщового набору. Падають ціни тільки на сезонні — огірки, помідори, редиска. Однак, за немалими цінами з'явилися молода морква, буряк та часник.

Піднялася вартість на яйця, але на декілька гривень."Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Ошийок свинини продають по 240 грн за кілограм. Середня ціна на вирізку 240 грн за кг. Задня частина — 150 грн/кг.

Ребра пропонують по 190 грн за кг, а рульку по 60. Середня ціна на сало на 140 грн за кг.

М'ясо птиці

Куряче філе в середньому пропонують по 139 грн/кг. Крила продають по 70 грн за кг, стегна по 110 грн за кг.

Тушка курки коштує 80 грн за кг. Тушка домашньої курки коштує 102 грн за кг.

Середня ціна на тушку індички 120 грн за кг. Філе продають за 195 грн/кг. Стегно по 190 грн за кг, а гомілка коштує 105 грн/кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 149 грн за кг.

Яловичина

Середня ціна биток 370 грн за кг. Вирізку яловичини продають по 700 грн за кг.

Ціна м'якуша із задньої частини 270 грн/кг. М'ясо з шиї коштує 220 грн за кг. Ребра пропонують по 145 грн/кг.

Баранина

М'якуш з лопатки барана продають по 290 грн за кг. Баранина корейка пропонують по 400 грн/кг.

Середня ціна на ошийок 180 грн за кг. Задню ногу на кості в середньому коштує 250 грн/кг. Ребро — 160 грн/кг.

Ціни на овочі

Ціна на картоплю складає 19 грн за кг. Молоду картоплю пропонують по 40 грн/кг.

Кабачки продають 35 грн/кг. Середня ціна на цибулю 27 грн за кг. Морква коштує 22 грн/кг, а молода близько 65 грн/кг.

Капусту продають по 17 грн/кг, пекінську по 45 грн/кг. Буряк можна купити по 22 грн за кг, а молодий по 70.

Ціна на редиску впала до 20 грн за кг. Огірки продають в середньому по 50 грн/кг. Помідори червоні коштують 75 грн/кг, рожеві по 100 грн. Жовті помідори продають по 110 грн/кг.

Свіжий перець по 140-180 грн за кг. Часник молодий коштує 150-170 грн за кг. Також можна придбати зелений горох по 80 грн/кг.

Ціни на фрукти

Яблука трішки подорожчали, в середньому продають по 30 грн за кг. Грушу пропонують по 75 грн/кг.

Персики й нектарини коштують близько 100 грн кг. Абрикоси — 120 грн/кг.

Ящик бананів продають по 1150 грн, а зеленого авокадо по 600 грн.

Середня ціна апельсинів за кг 60 грн. Лимони продають по 90 грн/кг. Ківі по 100 грн за кг.

Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг. Гранат по 120 грн/кг.

Ціни на ягоди

Українську полуницю продають в середньому по 60 грн/кг, але можна знайти по 100 грн або навіть по 30. Малину пропонують по 170 грн за кг.

Середня ціна на лохину 450 грн/кг. Журавлина по 160 грн.

Упали ціни на черешню. Імпортну продають по 240 грн/кг. Українську черешню в середньому по 100 грн/кг.

Також на ринку з'явилися вишні. Середня ціна на ягоди 70 грн/кг.

Ціни на яйця

Яйця курячі категорії С1, 10 шт. коштують 34 грн. Яйця С0, 10 шт. можна придбати за 38 грн.

Середня ціна категорії СВ 42 грн. В той час яйця перепелині, 20 шт. коштують в середньому 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві цього тижня пройдуть продуктові ярмарки. Усі бажаючі зможуть тут придбати різноманітну продукцію: овочі та фрукти, зелень, бакалію, м’ясні вироби, соління, молочні продукти, мед та багато іншого.