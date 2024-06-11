Які овочі подорожчали у 5 разів: експерт вивчив для вас борщовий набір

Сезонні продукти можуть дорожчати через відключення світла

Вартість популярних продуктів на українському ринку постійно змінюється й овочі борщового набору також потрапили у цей список. Протягом одного року найбільше виросла ціна на буряк, а впала — на капусту.

Ціни на сезонні овочі влітку можуть змінюватись, адже на них впливає врожайність, попит і пропозиція, логістика та постачання, а також енергетичні витрати. Про це повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львів для "Телеграфу".

Ціни на основні інгредієнти для приготування борщу порівняно з минулим 2023 роком змінилися так:

Капуста: вартість знизилася у 4 рази, з 36.5 грн/кг до 8 грн/кг.

Картопля: вартість зросла у 3 рази, з 6 грн/кг до 20 грн/кг.

Буряк: вартість зросла у 5 разів, з 6 грн/кг до 29 грн/кг.

Цибуля: вартість знизилася у 2 рази, з 45 грн/кг до 26.5 грн/кг.

Морква: вартість знизилася у 2 рази, з 49 грн/кг до 20 грн/кг.

Вона зауважила, у випадку частих відключень світла продукти будуть дорожчати через витрати на генератори для теплиць.

"Аналогічна ситуація спостерігалася в попередні роки, коли додаткові витрати на енергію підвищували вартість овочів та фруктів​", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вартість на хліб виросте на 30%.