Де в Києві розташовані центри надання адмінпослуг: список за районами

Тут готові надати великий перелік різноманітних послуг

У кожному з районів Києва працює ЦНАП — Центр надання адміністративних послуг. Тут кияни можуть оформлювати паспорти та інші документи, а також отримувати особисті консультації з питань, що їх цікавлять.

ЦНАПи у Києві можна знайти у кожному з районів. Редакція "Телеграфу" зібрала для вас інформацію щодо кожного з них.

Центр надання адміністративних послуг — це державна установа, яка надає багато різних послуг у сфері нерухомості, архітектури, будівництва, володіння землею, комунального господарства, освіти та багато іншого.

Столичні ЦНАПи працюють із понеділка по суботу з 09:00 до 18:00. Всю інформацію можна отримати за наступними номерами телефонів: 202-60-38 і 202-60-39.

Також можна звернутися з питанням, що вас цікавить, написавши на електронну пошту: [email protected].

ЦНАПи Києва — адреси по районам:

ЦНАП міста Києва – вул. Дніпровська набережна, 19-б (від метро "Осокорки" або "Лівобережна" маршруткою № 535, або автобусами №87, №109)

– вул. Дніпровська набережна, 19-б (від метро "Осокорки" або "Лівобережна" маршруткою № 535, або автобусами №87, №109) ЦНАП Голосіївської РДА – просп. Голосіївський, 42 (станція метро "Деміївська", будівля Голосіївської РДА)

– просп. Голосіївський, 42 (станція метро "Деміївська", будівля Голосіївської РДА) ЦНАП Дарницької РДА – вул. С. Олійника, 21 (від станції метро "Позняки" на маршрутці №511)

– вул. С. Олійника, 21 (від станції метро "Позняки" на маршрутці №511) ЦНАПи Деснянської РДА:

проспект Червоної Калини, 29 (від станції метро "Почайна" на тролейбусах № 30 та 31; від станції метро "Лівобережна" на маршрутці № 222, від станції метро "Дарниця" на тролейбусах № 50 та 50-к або на маршрутках № 509, 504 до зупинки "вулиця Архітектора Миколаєва") проспект Лісовий, 39а (від станції метро "Чернігівська" на маршрутці № 415; від станції метро "Лісова" тролейбусами №37, 37А; автобусом №81 та маршруткою №240 до зупинки "Церква"; автобусом № 79 до зупинки "Кубанської України") ).

ЦНАПи Дніпровської РДА:

бульвар Івана Котляревського 1/1 (станція метро "Дарниця", будівля Дніпровської РДА) вул. Харківське шосе, 18 (від станції метро "Дарниця" на автобусі № 45 або на маршрутці № 511; від станції метро "Чернігівська" на трамваї №22 або на автобусі № 63; від станції метро "Лівобережна" на автобусі № 42 або на маршрутці № 503 до зупинки "Бульвар Ярослава Гашека" або до зупинки "Інститут хімії").

ЦНАПи Оболонської РДА:

вул. Левка Лук’яненка, 16 (станція метро "Мінська", будівля Оболонської РДА) та вул. Озерна, 18а (станція метро "Героїв Дніпра", будівля управління соціального захисту населення Оболонської РДА).

ЦНАПи Печерської РДА:

вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15 (від станції метро "Арсенальна" на маршрутках № 520, 470 або на тролейбусі № 38 або на автобусах № 55, 62 до зупинки "кінотеатр "Зоряний"; від станції метро "Печерська" на автобусі № 62 або на тролейбусі № 38 або на маршрутках № 520, 470) вул. Цитадельна, 4/7 (від станції метро "Арсенальна" на маршрутках № 520, 470 або на тролейбусі № 38 або на автобусах № 55, 62 до зупинки вул. Копиленка; від станції метро "Печерська" на автобусах № 62, № 55 або на тролейбусі №38 або на маршрутках №520, 470 до зупинки вул.Панаса Мирного).

ЦНАПи Подільської РДА:

вул. Костянтинівська, 9/6, (від станції метро "Контрактова площа" пішки по вул. Хорива у бік вул. Костянтинівська 150 метрів) Філія (Поділ) — вул. Ярославська, 31-Б, на першому поверсі чотириповерхової будівлі, на відстані 450 метрів від філії Центру метро "Контрактова площа", на відстані 500 метрів розташовані зупинки трамвая № 11, 12, 19 "вулиця Щекавицька", "вулиця Нижній вал" №18 "вулиця Верхній Вал" та маршрутного транспорту № 587, 302, 368. Філія — вул. Перемишльська, 14/14, ми знаходимося на перехресті вулиць Межова та Перемишльська у житловому будинку на першому поверсі, на відстані 150 метрів від філії Центру розташовані зупинки автобуса №72 "Вулиця Перемишльська" та "Вулиця Світлицького".

ЦНАПи Святошинської РДА:

проспект Берестейський, 97 (від станції метро "Святошин" пішки 10 хвилин; або автобусом № 23, тролейбусом № 7, маршрутними таксі № 188, 727, 747, 750, 762 до зупинки "бульвар Академіка Вернадського" та від станції метро) автобусом № 23, № 37 або тролейбусом № 7, маршрутними таксі № 377, 386, 721, 727 до зупинки "бульвар Академіка Вернадського") Відділ адміністративних послуг "Південний" — вулиця Гната Юри, 14-Б. Громадський транспорт поряд: Швидкісний трамвай №1 до зупинки "Гната Юри"; Швидкісний трамвай № 3 до зупинки "Гната Юри"; Від станції метро "Святошин" маршрутне таксі №203, 510, 461, автобус №90 до зупинки "Універсам" (торговий центр "Квадрат").

ЦНАПи Солом'янської РДА:

проспект Повітряних Сил, 41; (від станції метро "Шулявська" на маршрутці № 550, 455 до зупинки "Севастопольська площа"; від станції метро "Вокзальна" на автобусі № 69 та маршрутці № 401, 368 до зупинки "Севастопольська площа"; від станції метро "Площа Льва Толстого") " на тролейбусі № 8 до зупинки "Севастопольська площа"; від станції метро "Деміївська" на тролейбусі № 42 або автобусі № 22 до зупинки "проспект Повітрофлотський") Філія — бульвар Чоколівський, 40; (Від станції метро "Вокзальна" на автобусі № 69 або на маршрутці № 401 до зупинки "Адама Міцкевича"; від станції метро "Шулявська" на маршрутці № 550, 455 до зупинки "станція Караваєві Дачі").

ЦНАПи Шевченківської РДА:

Центральний відділ надання адміністративних послуг — бульвар Тараса Шевченка, 26/4 (від станції метро "Університет" через підземний перехід перейти на протилежний бік бульвару) Call Філія — вул. Богдана Хмельницького, 24. Станції метро: "Театральна" та "Золоті ворота", будівля Шевченківської РДА.

Що таке ЦНАП

ЦНАП — це державні установи, які надають адміністративні послуги у сферах будівництва, землекористування, нерухомості, архітектури, освіти, комунального господарства тощо. Діяльність ЦНАП необхідна для комфортного надання послуг фізособам та юридичним особам.

Чим займаються ЦНАПи

Центри надання адмінпослуг приймають, обробляють та видають усі необхідні документи громадянам України, які стосуються таких питань:

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Нерухомість, реклама та будівництво

Соціальний захист

Зовнішньоекономічна діяльність

Екологія та земля

Природні ресурси

Реєстрація бізнесу та релігійних організацій

Громадянство та еміграція

Виробництво окремих видів продукції

Транспорт

Теплова енергетика та водопостачання

Спорт, освіта, охорона культурної спадщини.

Найбільш популярні серед мешканців міста послуги ЦНАПу – це видача та оформлення українського чи закордонного паспорта, отримання довідки про несудимість чи інші запити про зареєстрованих осіб, реєстрація місця проживання, місця народження, укладання шлюбу, довідка про смерть тощо.

Як записатися на прийом

Можна прийти особисто в термінал реєстрації, замовити талон і чекати на виклик у "живій черзі". Навіть під час воєнного стану всі центри працюють у звичайному режимі.

Також можна зареєструватись онлайн в електронній черзі. Для цього необхідно пройти за посиланням та заповнити спеціальну форму. Однак слід розуміти, що такий запит здійснюється лише один раз на робочий день. І щоб отримати виключно одну послугу, або видачу документів.

Існує єдина лінія підтримки громадян, де можна отримати необхідну консультацію перед відвідинами будь-якого управління. Телефони ЦНАП Києва: (044) 202-60-38 та (044) 202-60-39.

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