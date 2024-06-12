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Графіки відключень у Києві: в ДТЕК розповіли до якої години вимикатимуть світло сьогодні

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Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Обмеження електропостачання у столиці
Обмеження електропостачання у столиці. Фото Колаж "Телеграфу"

Киян закликають економити електрику

У середу, 12 червня, у Києві застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Діятимуть вони з 15:00 до 23:00.

Про це повідомили у компанії ДТЕК. Через спеку зросло споживання електроенергії.

"Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 15:00 до 23:00", — йдеться у повідомленні.

Компанія закликає українців споживати електрику ощадливо. Для цього вмикайте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Нагадуємо, переглянути графіки відключення світла можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:

  • Перейти на сайт ДТЕК.
  • Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".
  • Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також графіки можна знайти на сайті YASNO. Виконайте наступні кроки:

  • Перейти на сайт YASNO.
  • Вибрати свій регіон у правому верхньому кутку.
  • Натиснути на "Графік можливих відключень".
  • Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, що відключення світла в Україні можуть бути ще два-три роки. Експерт розповів, що росіяни змінили тактику та почали знищувати саме генеруючі потужності.

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