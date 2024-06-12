Графіки відключень у Києві: в ДТЕК розповіли до якої години вимикатимуть світло сьогодні

Киян закликають економити електрику

У середу, 12 червня, у Києві застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Діятимуть вони з 15:00 до 23:00.

Про це повідомили у компанії ДТЕК. Через спеку зросло споживання електроенергії.

"Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 15:00 до 23:00", — йдеться у повідомленні.

Компанія закликає українців споживати електрику ощадливо. Для цього вмикайте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Нагадуємо, переглянути графіки відключення світла можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Також графіки можна знайти на сайті YASNO. Виконайте наступні кроки:

Перейти на сайт YASNO.

Вибрати свій регіон у правому верхньому кутку.

Натиснути на "Графік можливих відключень".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, що відключення світла в Україні можуть бути ще два-три роки. Експерт розповів, що росіяни змінили тактику та почали знищувати саме генеруючі потужності.