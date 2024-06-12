Графіки відключень у Києві: в ДТЕК розповіли до якої години вимикатимуть світло сьогодні
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Киян закликають економити електрику
У середу, 12 червня, у Києві застосовуватимуть графіки стабілізаційних відключень світла. Діятимуть вони з 15:00 до 23:00.
Про це повідомили у компанії ДТЕК. Через спеку зросло споживання електроенергії.
"Місто Київ, Київська, Донецька, Одеська, Дніпропетровська область: графіки стабілізаційних відключень завтра будуть застосовуватись з 15:00 до 23:00", — йдеться у повідомленні.
Компанія закликає українців споживати електрику ощадливо. Для цього вмикайте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.
Нагадуємо, переглянути графіки відключення світла можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:
- Перейти на сайт ДТЕК.
- Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".
- Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Також графіки можна знайти на сайті YASNO. Виконайте наступні кроки:
- Перейти на сайт YASNO.
- Вибрати свій регіон у правому верхньому кутку.
- Натиснути на "Графік можливих відключень".
- Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Раніше "Телеграф" писав, що відключення світла в Україні можуть бути ще два-три роки. Експерт розповів, що росіяни змінили тактику та почали знищувати саме генеруючі потужності.