Напали на дівчину із-за прохання не говорити російською: у Києві спалахнув мовний скандал

Потерпіла подала заяву в поліцію

У київській книгарні-кав’ярні "Сенс" розгорівся конфлікт між відвідувачами через мовне питання. Чоловіки напали на дівчину тому, що вона зробила їм зауваження через використання російської мови.

Про інцидент розповіла потерпіла Катерина Косецька у Facebook. Подія сталася ще 2 листопада.

За словами дівчини, вона сиділа в книгарі та почула, як двоє чоловіків розмовляли російською мовою, що суперечило правилам закладу. На дверях книгарні написане прохання "не послуговуватись російською".

Катерина звернулася до чоловіків із проханням дотримуватись правил, пояснюючи, що не мала наміру створювати конфлікт. Однак чоловіки відреагували агресивно: почали насміхатися з неї, висловлювали зневагу до української мови та навіть погрожували її хлопцеві.

Один із чоловіків нібито вихопив телефон з рук дівчини, коли вона спробувала зафіксувати ситуацію на камеру, та боляче викручував їй руку.

"Про всяк випадок я спробувала зафіксувати це на камеру, але в той самий момент чоловік різко сильно схопив мене за ліву руку, силою вирвавши з неї телефон", — розповідає потерпіла.

На відео, яке вона оприлюднила, видно, як один із чоловіків забирає в неї телефон, а Катерина намагається його повернути.

"Мені дуже боляче дивитись на те, що на 11 році війни є цивільні люди, які ще досі не дерусифікувалися, які несуть у світ мову якою вбивають наших громадян, мову за допомогою якої катують наших військових і цивільних у полоні. Які насолоджуються утиском української мови, адже для них правила не писані", — написала дівчина.

Катерина звернулася до поліції та подала заяву, яку ще не розглянули. За словами потерпілої, правоохоронці відпустили її кривдників, а також начебто "не взяли свідчення у свідків, хоч вони були готові їх надати".

Поліція Києва повідомила ЗМІ, що з’ясовує обставини конфлікту та дії правоохоронців, які працювали на місці.

Для довідки:

Катерина Косецька — диригентка оперно-симфонічного жанру та блогерка. Вона є співзасновницею проєкту "Український простір Інтеліґенція" — першого закладу в Києві, де суворо дотримуються мовної політики та не використовують російську мову. Катерина називає себе націоналісткою.

Косецька заснувала кілька музичних колективів, серед яких "Лютий оркестр" у Львові, "Rejouissance" у Києві, а також "Експериментальний Ансамбль" у Варшаві. Вона також є засновницею хору та інструментального гурту "Тезе" в Києві.

Катерина активістка у сфері боротьби з дискримінацією та русифікацією. Також вона виступає проти сексизму, стереотипів і соціальних упереджень.

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