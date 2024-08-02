"Наплєвать на ваші закони": в Затоці вигнали відвідувачку кафе за прохання перейти на українську мову

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови в Одеській області вже відреагувала

На Одещині знову стався мовний скандал. Цього разу в селищі Затока, там працівник кафе вигнав із закладу жінку, через те що та просила обслуговувати її українською.

Подія сталась 30 липня. Про те, чим обернулося для неї відвідування закладу BurgerZ, розповіла на своїй сторінці у Facebook Валерія Яськів.

Жінка пише, що хотіла зробити замовлення на касі, але працівник, який мав його прийняти, відповів їй російською. На прохання спілкуватися державною мовою чоловік відповів, що не робитиме цього та попросив її покинути заклад. Вийшовши з кафе, клієнтка викликала поліцію. Патрульні склали адміністративний протокол.

"На моє прохання до працівників поліції зробити попередження закладу про їхнє обслуговування поліція реагувала неохоче, але разом з ними я зайшла в заклад Z, з якого нас разом з працівниками поліції знову вигнали, вказавши, що це "частная собствєность". На вулиці ми розмовляли з власником закладу, який агресивно захищав російську мову і сказав, що ніколи ні він, ні його сімʼя, яка вся працює в цьому закладі, не перейдуть на державну і будуть обслуговувати лише мовою окупанта, і їм "наплєвать на ваши закони". Попередження від поліції до власника закладу я так і не почула. Склалось враження, що поліція на стороні рускоговорящого власника громадського закладу", — написала Валерія.

Вона додає, що під час її перебування в закладі лунала гучна російськомовна музика та меню для відвідувачів теж було написано не державною мовою.

Вже пізніше інцидент прокоментувала представниця Уповноваженого із захисту державної мови в Одеській області Ярослава Вітко-Присяжнюк. Вона зазначила, що ця ситуація сталася в Затоці та миттєво стала резонансною не лише в соцмережах. Представниця мовного омбудсмена поспілкувалася з Валерією, правоохоронцями, які відвідували заклад, та власниками кафе.

"За результатами скарги й наказом Уповноваженого розпочато заходи державного контролю щодо дотримання мовного закону власницею цього закладу. Буде вжито всіх необхідних заходів реагування, а також проведено додаткову інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками сфери обслуговування Одещини", — написала на своїй сторінці Вітко-Присяжнюк.

Вона наголосила, що під час війни українці особливо гостро реагують на використання російської мови в публічному просторі та порушення мовного закону, тому місцева влада має проводити постійний моніторинг і реагувати у разі виявлення подібних порушень.

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