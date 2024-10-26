На найбільшому ринку України стався грандіозний конфлікт із ТЦК (відео)

Обставини події встановлюються

У суботу, 26 жовтня, на відомому одеському ринку "7-й кілометр" розпочався стихійний бунт проти співробітників ТЦК. Тут великий натовп людей пішов у наступ і зажадав звільнити всіх чоловіків, яких встигли затримати військкоми.

Про це масово повідомляють одеські Telegram-канали. За попередніми даними, розлючені люди витісняли співробітників ТЦК з території ринку.

Відомо, що в Одесі розпочався стихійний "бунт" проти військкомів на ринку "7-й кілометр". Сюди прибули представники ТЦК та почали затримувати чоловіків, проте це не сподобалося покупцям та продавцям. Люди почали нападати на військкомів та перегородили їм дорогу.

За попередніми даними, натовп зміг витіснити військкомів із території ринку. Агресивні українці вимагали відпустити всіх, кого військкоми "мобілізували".

На місці працювали правоохоронці. Обставини події встановлюються.

Для довідки: Ринок "7-й кілометр" — найбільший оптово-роздрібний ринок Європи. Розташований неподалік Одеси на 7-му кілометрі Овідіопольської дороги, звідки й неофіційна назва.

Для зручності у навігації для відвідувачів ринку, вулиці контейнерних торгових комплексів розфарбовані у різні кольори.

Нагадаємо, у соціальних мережах та телеграм-каналах поширюється інформація про резонансну ДТП у Тернопільській області. За повідомленнями, працівник ТЦК на автомобілі наїхав на людину, яка рухалася велосипедом.

Місцеві жителі заявляють, що за чоловіком цілеспрямовано гнався співробітник ТЦК на авто іта переїхав нещасного на смерть.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Харкові відразу три музичні гурти забрали до ТЦК під час концерту. Артистам вручили повістки, через що найближчі концерти було скасовано.