Скандальний нардеп оригінально висловив у Раді підтримку Трампу та "засвітив" цікаву роздруківку (фото)

Він з нетерпінням чекає на перемогу Трампа

Скандальний народний депутат Євгеній Шевченко, який виступає за переговори з Росією, опублікував фото свого робочого місця в Верховній Раді. Він "оздобив" його батончиком з передвиборчою рекламою кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Знімок Шевченко опублікував у своєму Telegram-каналі. В підписі до нього нардеп написав, що він отримав шоколад як презент зі Сполучених Штатів.

Проте журналісти припустили, що таким чином нардеп демонструє свою підтримку Дональда Трампа. Також вони звернули увагу на цікаву роздруківку на столі Шевченка. Вона містить рекомендацію щодо позитивного голосування з приводу продовження воєнного стану в Україні.

Втім, Шевченко й не приховує своїх політичних уподобань щодо кандидатів у президенти США. Він регулярно висловлює їх у своєму Telegram, рахуючи дні до того, як Трамп, нібито стане президентом США.

Варто зазначити, що Євгеній Шевченко вважається проросійським політиком, що вказано у "Вікіпедії". Він неодноразово говорив про необхідність домовлятись з Росією та втрапляв у гучні скандали.

На початку повномасштабного вторгнення нардеп особисто спілкувався з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, і переконував, щоб той не вступав у війну. Він підтримував самопроголошеного президента Білорусі під час протестних мітингів 2020 року. Глава ГУР України Кирило Буданов підтвердив, що нардеп допомагав ГУР.

Як розповідав "Телеграф", раніше Шевченко оскандалився у Раді. Він прийшов у військовій формі на засідання. Колеги не оцінили цей жест.