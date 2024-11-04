У Києві 5 листопада засідатиме 8-й Український Жіночий Конгрес: де дивитися онлайн

У вівторок, 5 листопада, в Києві розпочнеться Восьмий Український Жіночий Конгрес. Цього року він проходитиме під гаслом "Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість".

Наскрізна ідея Конгресу полягає у тому, що жінки мають стати ключовими агентками змін у процесах перемоги та подальшого розвитку України. Жіночий потенціал – це не лише ресурс, який слід використовувати для подолання викликів, пов’язаних з війною, а й важлива складова процесу відбудови та модернізації країни.

"На цьому Конгресі ми ставимо собі за мету подумати про те, яким буде майбутнє України, визначити усі виклики, які на нас чекають, і спробувати знайти адекватні відповіді на них", — зазначила співзасновниця УЖК Світлана Войцеховська.

Восьмий Український Жіночий Конгрес – стратегічний. Разом з лідерками різних галузей, урядовцями, керівництвом держави, міжнародними та українськими експертами, політиками, військовослужбовицями, представницями громад та бізнесу на Восьмому УЖК говоритимуть про подолання викликів, які стоять перед українським суспільством, враховуючи питання європейської інтеграції, демографії та людського капіталу, нового суспільного договору, наслідків війни та відбудови.

"Ми мріємо про майбутнє, але хочемо уявити його реальним. Ми хочемо говорити про нього конструктивно і з урахуванням усіх точок зору. Саме тому ми збираємося разом на черговий Конгрес – щоб спільно виробити план дій для подолання таких викликів, як демографічна криза, соціальна нерівність, рівень фінансової грамотності, безпека, повернення жінок, які разом з дітьми вимушено виїхали за кордон, зміна політик держави та бізнесу. А головне – щоб надати поштовх новому вектору розвитку гендерного руху, вектору майбутнього", – розповіла співзасновниця УЖК, віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк.

Жінки набувають нових ролей в умовах війни. Служать у війську. Ідуть працювати на суто "чоловічі" раніше посади. Займаються кар’єрою (як наймані працівниці або у бізнесі), щоб утримувати родини, поки чоловіки у війську. Доглядають чоловіків, що повернулися з війни. Виконання усіх цих функцій вимагає від жінок ще більшої концентрації навичок і більшої відповідальності.

Нові ролі вимагають від жінок нових якостей. А нові якості потребуватимуть більшого впливу жінок на прийняття рішень, на суспільні зміни, на відновлення економіки та формування нових соціальних і культурних норм.

"Окрему увагу ми приділимо питанню жінок у Збройних Силах. Україна має рекордний відсоток жінок у війську, тисячі воюють безпосередньо на передовій. Питання кар’єрного росту для цих жінок є критичним. Багато років ми руйнуємо скляну стелю у війську і я вірю, що настане день, коли українські військовослужбовиці стануть генералками і командувачками", – зазначила співзасновниця УЖК, народна депутатка Марія Іонова.

Трансляція Восьмого Українського Жіночого Конгресу розпочнеться об 11.00 у вівторок, 5 листопада, на офіційному сайті Конгресу womenua.today та у соціальних мережах Facebook, YouTube. У Instagram та X Конгресу впродовж дня з’являтимуться усі новини та фото з УЖК. Стежте за перебігом подій у соціальних мережах Українського Жіночого Конгресу!

Український Жіночий Конгрес – це щорічна публічна платформа для формування політик гендерної рівності, яка збирає урядовців, політиків, представників місцевого самоврядування, громадськості, бізнесу, медіа. Конгрес був заснований у 2017 році.