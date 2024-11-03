На Куренівці у Києві сталась стрілянина, міг постраждати військовий

Інцидент міг відбутися на вулиці Рилєєва, про що повідомили джерела "Телеграфа"

У неділю, 3 листопада, у Києві на Куренівці сталась стрілянина. Внаслідок чого ймовірніше постраждав військовий.

Про це "Телеграфу" повідомили джерела. Інцидент міг трапитись на вулиці Рилєєва.

За даними джерела, на місці події військовий перебував не сам. З ним нібито ще була цивільна людина. Також стало відомо, що в одного з них була поранена нога.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі сталася стрілянина. Чоловік підстрелив перехожого. Інцидент стався вчора близько 22:00 на вулиці Генерала Петрова, 46. За даними поліції, 39-річний чоловік у нетверезому стані спричинив конфлікт із двома жінками. Під час сутички він завдав тілесних ушкоджень одній із них. На захист постраждалої став випадковий перехожий. У відповідь злочинець здійснив кілька пострілів з травматичної зброї та влучив чоловікові в шию. Потерпілого з пораненням трахеї та грудної клітки доправили до лікарні. Жінка від медичної допомоги відмовилася. Правоохоронці затримали нападника на сусідній вулиці. Під час затримання у нього вилучили травматичний пістолет.