Не кожному по кишені? Скільки коштують перші різдвяні ялинки у Львові (відео)

Найдорожча ялинка на базарі коштує 10 тисяч гривень

Майже за місяць до Різдвяних та Новорічних свят в Україні стартував продаж ялинок. У Львові їх можна купити на ринку "Шувар".

Ціни на "головне новорічне дерево" вражають. Відповідне відео з'явилося у мережі tiktok.

Місцева мешканка розпитала продавців, скільки коштують ялинки. Й ціни, як виявилося, чималенькі. За звичайні ялини просять від 2300 до 9500 гривень. За дерево, висаджене у горщику, доведеться викласти 3000 грн. Різана ялинка обійдеться у 2500-4000, залежно від розміру. Зроблена з окремих гілок ялина на підставці коштує від 80 до 1000 гривень. Найдоступнішими ж залишаються гілки — окремий пагін можна купити лише за 50 гривень.

Утім, українці не дуже зраділи таким цінам.

"За такий прайс ялинка ще сама стіл накриває, наряджається, після свят на утилізацію сама уходить", — фантазують у мережі.

"Буду без ялинки", — констатує один чоловік. Інший погоджується, адже вона виходить дорожче за пенсію у деяких громадян.

Утім, деякі користувачі вважають, що ялинка за 3500 гривень ще цілком пристойно, якщо порівнювати з іншими торгівельними точками.

