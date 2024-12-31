Три найдивніші новорічні ялинки в Києві, на які сьогодні страшно дивитися (фото)

Ці варіанти були справді невдалими

Головною ялинкою країни прийнято називати ту, яка традиційно встановлюється у Києві. Спочатку святкові дерева ставили на Майдані Незалежності, проте після Революції Гідності 2014 року ялинка була раз і назавжди перенесена на Софійську площу.

За цей час головна ялинка країни пройшла справжню еволюцію та неодноразово вражала українців яскравими вогнями, незвичайним дизайном та стильними прикрасами.

"Телеграф" пропонує своїм читачам здійснити подорож у минуле та згадати, які новорічні ялинки у столиці виглядали дуже дивно та стали приводом для лавини мемів.

Ялинка 2010 року зі строкатими неоновими прикрасами

Восени та взимку 2010 року відбувався так званий Податковий Майдан – представники бізнесу вийшли на протест проти податкової реформи. У Києві на Майдані проходили найбільші мітинги та демонстрації, а протестувальники встановили наметове містечко.

У ніч проти 3 грудня службовці МВС оточили площу по периметру і комунальники розбирали намети. Згодом президент України Віктор Янукович згадав про події, але забув, як називається новорічне дерево. Десятисекундна пауза, що увінчалася словом "йолка", стала джерелом мемов.

Ну, і найголовніша ялинка країни виглядала досить дивно — яскраві неонові прикраси робили її просто безглуздою.

Ялинка-конус 2012 року

У 2011 році в центрі Києва вперше з’явилася штучна ялинка – 40-метровий конус із ковроліну.

Вона відразу стала джерелом для мемов. Майстри фотошопу робили колажі за участю Януковича, порівнювали ялинку з ракетою, дитячою пірамідкою, ріжком морозива тощо. І хоч пізніше комунальники змінили оформлення, повісивши гірлянди, українці залишилися незадоволені.

В інтернеті користувачі ялинку-конус називали "терикон посеред Києва", "кульок для насіння", "творіння кубістів", "килим, який скрутили в конус", "конус-ковролін", "кіль, на який будуть публічно саджати", " сигнальний буй", "дитяча іграшка-пірамідка", "перевернуте морозиво", "боєголовка" та іншими, зокрема і нецензурними, висловлюваннями.

Ялинка з капелюхом 2020 року

Головну новорічну ялинку країни, яку 2020 року поставили на Софійській площі, увінчали золотистим капелюхом. Ця дизайнерська знахідка, як виявилося, викликала бурю обурення в деяких християн.

Цього року київська влада вирішила бути оригінальною — увесь новорічний ансамбль об'єднувала ідея казки, проте це не оцінили жителі столиці.

Люди масово почали звинувачувати владу Києва в "бісівщині" і прозвали капелюх "відьомським ковпаком", відгомоном язичництва, атрибутом більше гелловінським, ніж різдвяно-новорічним, а відтак геть недоречним.

Зрештою "капелюх" з ялинки зняли і він став частиною новорічної інсталяції на Софійській площі.

Нагадаємо, красиві та атмосферні фотозони чекають на вас у різних районах столиці. Тут ви гарантовано зробите яскраві новорічні фото та дозволите собі хоч на кілька миттєвостей поринути у святкову атмосферу.

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