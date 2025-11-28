Новий рік в умовах війни: як виглядає ялинка на Софійській площі у Києві (фото)

Наближається День святого Миколая, а отже — відкриття ялинки

У Києві розпочали встановлювати головну ялинку країни. Незабаром різдвяне дерево на Софійській площі при повному параді радуватиме киян та гостей міста.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у центрі столиці та зняв встановлення ялинки.

"Лісовою красунею" її можна назвати лише умовно, оскільки цього року ялинка буде штучною, зібраною на металевому каркасі. Урочисте відкриття ялинки заплановано на 6 грудня – День святого Миколая.

Установка ялинки у Києві на Софійській площі 2025

Ян Доброносов також сфотографував дітей, які ховаються за цегляною стіною під час повітряної тривоги.

У центрі Києва встановлюють ялинку, а діти неподалік ховаються під час повітряної тривоги

Він зазначив, що відстань між ялинкою та дітьми становить не більше 200 метрів, а часу між зйомкою цих кадрів минуло 20 хвилин. Такими є реалії війни.

Нагадаємо, 28 листопада у Києві та області діють графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черги. Обмеження застосовують через пошкодження енергооб’єктів під час російських атак. Важливо розуміти, що ситуація в енергетиці динамічна, тому графіки можуть змінюватись протягом дня.

Також ми розповіли, що у грудні снігова погода накриє Київ, попри те, що ця зима має здивувати аномальним теплом. Температура опуститься до 0 і протягом дня буде справжня зимова казка.