Новий рік в умовах війни: як виглядає ялинка на Софійській площі у Києві (фото)
-
-
Наближається День святого Миколая, а отже — відкриття ялинки
У Києві розпочали встановлювати головну ялинку країни. Незабаром різдвяне дерево на Софійській площі при повному параді радуватиме киян та гостей міста.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у центрі столиці та зняв встановлення ялинки.
"Лісовою красунею" її можна назвати лише умовно, оскільки цього року ялинка буде штучною, зібраною на металевому каркасі. Урочисте відкриття ялинки заплановано на 6 грудня – День святого Миколая.
Ян Доброносов також сфотографував дітей, які ховаються за цегляною стіною під час повітряної тривоги.
Він зазначив, що відстань між ялинкою та дітьми становить не більше 200 метрів, а часу між зйомкою цих кадрів минуло 20 хвилин. Такими є реалії війни.
Нагадаємо, 28 листопада у Києві та області діють графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черги. Обмеження застосовують через пошкодження енергооб’єктів під час російських атак. Важливо розуміти, що ситуація в енергетиці динамічна, тому графіки можуть змінюватись протягом дня.
Також ми розповіли, що у грудні снігова погода накриє Київ, попри те, що ця зима має здивувати аномальним теплом. Температура опуститься до 0 і протягом дня буде справжня зимова казка.