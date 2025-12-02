У Дніпрі відкрилися ялинкові базари: де купити новорічних красунь і у скільки обійдуться (фото)

Одна з актуальних адрес вже відома

У Дніпрі з 1 грудня стартував продаж новорічних ялинок. Вже відкриті перші святкові базари, на яких можна вибрати "колючу красуню" на будь-який смак.

Що потрібно знати:

Ціни стартують від 250 грн, середній діапазон — від 400 до 1500 грн

Вартість новорічного дерева залежатиме від висоти та густоти, а також того, звідки саме воно було привезене

Торгівля хвойними деревами дозволена лише за затвердженими адресами та на певних територіях

Відомо, що один із базарчиків вже працює на ж/м Перемога, біля "Варуса". Подібні ялинкові ринки почали з’являтися і в інших районах міста. Про це повідомляє Dnepr.info.

Скільки коштують ялинки

Вартість ялин залежить від висоти та густоти хвої, а також того, звідки були привезені дерева. Ціни на новорічні дерева стартують від 250 гривень.

Відповідно, чим пухнастіше і більше ялинка буде за розміром, тим вищою буде її вартість.

Продаж новорічних ялинок в Дніпрі. Фото: Dnepr.info

Водночас один із дніпровських пабліків у мережі повідомляє, що ціни на ялинки цього сезону 400 грн до 1500 гривень.

Продаж новорічних ялинок в Дніпрі. Фото: "ХДніпро"

Офіційний перелік ялинкових базарів

Згідно з проєктом рішення виконкому, торгівля хвойними деревами дозволена лише за затвердженими адресами та на відповідних санітарних нормах територіях.

Амур-Нижньодніпровський район

Вул. Миколи Міхновського, 4

Вул. Миколи Міхновського, 25

Вул. Івана Нечуя-Левицького, 131 М

Вул. Калинова, 87 Л

Вул. Калинова, 87 М

Вул. Калинова, 49

Вул. Березинська, 23 К

Індустріальний район

Вул. Калинова,11 Б

Вул. Калинова, 3

Просп. Миру, 14 А

Вул. Бердянська,1

Просп. Петра Калнишевського, 36 А

Просп. Петра Калнишевського, 62

Просп. Петра Калнишевського, 27 К

Новокодацький район

Вул. Данила Галицького, 38

Вул. Данила Галицького, 32

Вул. Гідропаркова, 17 А

Просп. Івана Мазепи, 51 Д

Пров. Парусний, 10

Вул. Юрія Кондратюка, 8

Вул. Метробудівська, 14

Вул. Метробудівська, 21

Вул. Метробудівська, 21 А

Вул. Кам’янська, 40

ж/м Парус, 1 К

Вул. Велика Діївська, 30/1

Самарський район

Вул. 20-річчя Перемоги, 23 Д

Соборний район

Бульв. Слави,17 А/20

Бульв. Слави, 5 К

Просп. Науки, 8 Г

Просп. Науки, 8 А

Просп. Героїв, 46

Просп. Героїв, 11Б

Просп. Героїв, 12

Просп. Героїв, 2

Вул. Набережна Перемоги, 44

Вул. Набережна Перемоги, 82

Центральний район

Просп. Олександра Поля, 2 А

Просп. Олександра Поля, 1/9

Просп. Олександра Поля, 7

Просп. Олександра Поля, 102

Просп. Олександра Поля, 82

Вул. Привокзальна, 15

Вул. Степана Бандери, 4 А

Вул. Пастера, 4

Чечелівський район

Вул. Незалежності, 29 Б

Вул. Незалежності, 13

Вул. Незалежності, 27

Просп. Богдана Хмельницького, 116

Вул. Робоча, 168

Вул. Робоча, 77

Вул. Новокримська, 4

Вул. Героїв УПА, 2

Шевченківський район

Вул. Чорних Запорожців, 1 Б

Вул. Виконкомівська, 33

Вул. Сурсько-Литовська, 1

Вул. Альвінського,1/1

Вул. Панікахи, 61

Просп. Богдана Хмельницького, 119

Вул. Василя Сліпака, 52

ж/м Тополя-3, 77 А

ж/м Тополя-2, 22

ж/м Тополя-2, 28

ж/м Тополя-1, 15

Вул. Квартальна, 22

Шосе Запорізьке, 42

Шосе Запорізьке, 9

Просп. Науки, 124

Просп. Науки, 105

Просп. Науки, 112

