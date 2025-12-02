У Дніпрі відкрилися ялинкові базари: де купити новорічних красунь і у скільки обійдуться (фото)
-
-
Одна з актуальних адрес вже відома
У Дніпрі з 1 грудня стартував продаж новорічних ялинок. Вже відкриті перші святкові базари, на яких можна вибрати "колючу красуню" на будь-який смак.
Що потрібно знати:
- Ціни стартують від 250 грн, середній діапазон — від 400 до 1500 грн
- Вартість новорічного дерева залежатиме від висоти та густоти, а також того, звідки саме воно було привезене
- Торгівля хвойними деревами дозволена лише за затвердженими адресами та на певних територіях
Відомо, що один із базарчиків вже працює на ж/м Перемога, біля "Варуса". Подібні ялинкові ринки почали з’являтися і в інших районах міста. Про це повідомляє Dnepr.info.
Скільки коштують ялинки
Вартість ялин залежить від висоти та густоти хвої, а також того, звідки були привезені дерева. Ціни на новорічні дерева стартують від 250 гривень.
Відповідно, чим пухнастіше і більше ялинка буде за розміром, тим вищою буде її вартість.
Водночас один із дніпровських пабліків у мережі повідомляє, що ціни на ялинки цього сезону 400 грн до 1500 гривень.
Офіційний перелік ялинкових базарів
Згідно з проєктом рішення виконкому, торгівля хвойними деревами дозволена лише за затвердженими адресами та на відповідних санітарних нормах територіях.
Амур-Нижньодніпровський район
- Вул. Миколи Міхновського, 4
- Вул. Миколи Міхновського, 25
- Вул. Івана Нечуя-Левицького, 131 М
- Вул. Калинова, 87 Л
- Вул. Калинова, 87 М
- Вул. Калинова, 49
- Вул. Березинська, 23 К
Індустріальний район
- Вул. Калинова,11 Б
- Вул. Калинова, 3
- Просп. Миру, 14 А
- Вул. Бердянська,1
- Просп. Петра Калнишевського, 36 А
- Просп. Петра Калнишевського, 62
- Просп. Петра Калнишевського, 27 К
Новокодацький район
- Вул. Данила Галицького, 38
- Вул. Данила Галицького, 32
- Вул. Гідропаркова, 17 А
- Просп. Івана Мазепи, 51 Д
- Пров. Парусний, 10
- Вул. Юрія Кондратюка, 8
- Вул. Метробудівська, 14
- Вул. Метробудівська, 21
- Вул. Метробудівська, 21 А
- Вул. Кам’янська, 40
- ж/м Парус, 1 К
- Вул. Велика Діївська, 30/1
Самарський район
- Вул. 20-річчя Перемоги, 23 Д
Соборний район
- Бульв. Слави,17 А/20
- Бульв. Слави, 5 К
- Просп. Науки, 8 Г
- Просп. Науки, 8 А
- Просп. Героїв, 46
- Просп. Героїв, 11Б
- Просп. Героїв, 12
- Просп. Героїв, 2
- Вул. Набережна Перемоги, 44
- Вул. Набережна Перемоги, 82
- Центральний район
- Просп. Олександра Поля, 2 А
- Просп. Олександра Поля, 1/9
- Просп. Олександра Поля, 7
- Просп. Олександра Поля, 102
- Просп. Олександра Поля, 82
- Вул. Привокзальна, 15
- Вул. Степана Бандери, 4 А
- Вул. Пастера, 4
Чечелівський район
- Вул. Незалежності, 29 Б
- Вул. Незалежності, 13
- Вул. Незалежності, 27
- Просп. Богдана Хмельницького, 116
- Вул. Робоча, 168
- Вул. Робоча, 77
- Вул. Новокримська, 4
- Вул. Героїв УПА, 2
Шевченківський район
- Вул. Чорних Запорожців, 1 Б
- Вул. Виконкомівська, 33
- Вул. Сурсько-Литовська, 1
- Вул. Альвінського,1/1
- Вул. Панікахи, 61
- Просп. Богдана Хмельницького, 119
- Вул. Василя Сліпака, 52
- ж/м Тополя-3, 77 А
- ж/м Тополя-2, 22
- ж/м Тополя-2, 28
- ж/м Тополя-1, 15
- Вул. Квартальна, 22
- Шосе Запорізьке, 42
- Шосе Запорізьке, 9
- Просп. Науки, 124
- Просп. Науки, 105
- Просп. Науки, 112
