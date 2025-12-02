Рус

У Дніпрі відкрилися ялинкові базари: де купити новорічних красунь і у скільки обійдуться (фото)

Анастасія Мокрик
Новина оновлена 02 грудня 2025, 16:14
Ялинки у Дніпрі. Фото Колаж "Телеграфу"

Одна з актуальних адрес вже відома

У Дніпрі з 1 грудня стартував продаж новорічних ялинок. Вже відкриті перші святкові базари, на яких можна вибрати "колючу красуню" на будь-який смак.

Що потрібно знати:

  • Ціни стартують від 250 грн, середній діапазон — від 400 до 1500 грн
  • Вартість новорічного дерева залежатиме від висоти та густоти, а також того, звідки саме воно було привезене
  • Торгівля хвойними деревами дозволена лише за затвердженими адресами та на певних територіях

Відомо, що один із базарчиків вже працює на ж/м Перемога, біля "Варуса". Подібні ялинкові ринки почали з’являтися і в інших районах міста. Про це повідомляє Dnepr.info.

Скільки коштують ялинки

Вартість ялин залежить від висоти та густоти хвої, а також того, звідки були привезені дерева. Ціни на новорічні дерева стартують від 250 гривень.

Відповідно, чим пухнастіше і більше ялинка буде за розміром, тим вищою буде її вартість.

У Дніпрі почали продавати новорічні ялинки
Продаж новорічних ялинок в Дніпрі. Фото: Dnepr.info

Водночас один із дніпровських пабліків у мережі повідомляє, що ціни на ялинки цього сезону 400 грн до 1500 гривень.

У Дніпрі почали продавати новорічні ялинки
Продаж новорічних ялинок в Дніпрі. Фото: "ХДніпро"

Офіційний перелік ялинкових базарів

Згідно з проєктом рішення виконкому, торгівля хвойними деревами дозволена лише за затвердженими адресами та на відповідних санітарних нормах територіях.

Амур-Нижньодніпровський район

  • Вул. Миколи Міхновського, 4
  • Вул. Миколи Міхновського, 25
  • Вул. Івана Нечуя-Левицького, 131 М
  • Вул. Калинова, 87 Л
  • Вул. Калинова, 87 М
  • Вул. Калинова, 49
  • Вул. Березинська, 23 К

Індустріальний район

  • Вул. Калинова,11 Б
  • Вул. Калинова, 3
  • Просп. Миру, 14 А
  • Вул. Бердянська,1
  • Просп. Петра Калнишевського, 36 А
  • Просп. Петра Калнишевського, 62
  • Просп. Петра Калнишевського, 27 К

Новокодацький район

  • Вул. Данила Галицького, 38
  • Вул. Данила Галицького, 32
  • Вул. Гідропаркова, 17 А
  • Просп. Івана Мазепи, 51 Д
  • Пров. Парусний, 10
  • Вул. Юрія Кондратюка, 8
  • Вул. Метробудівська, 14
  • Вул. Метробудівська, 21
  • Вул. Метробудівська, 21 А
  • Вул. Кам’янська, 40
  • ж/м Парус, 1 К
  • Вул. Велика Діївська, 30/1

Самарський район

  • Вул. 20-річчя Перемоги, 23 Д

Соборний район

  • Бульв. Слави,17 А/20
  • Бульв. Слави, 5 К
  • Просп. Науки, 8 Г
  • Просп. Науки, 8 А
  • Просп. Героїв, 46
  • Просп. Героїв, 11Б
  • Просп. Героїв, 12
  • Просп. Героїв, 2
  • Вул. Набережна Перемоги, 44
  • Вул. Набережна Перемоги, 82
  • Центральний район
  • Просп. Олександра Поля, 2 А
  • Просп. Олександра Поля, 1/9
  • Просп. Олександра Поля, 7
  • Просп. Олександра Поля, 102
  • Просп. Олександра Поля, 82
  • Вул. Привокзальна, 15
  • Вул. Степана Бандери, 4 А
  • Вул. Пастера, 4

Чечелівський район

  • Вул. Незалежності, 29 Б
  • Вул. Незалежності, 13
  • Вул. Незалежності, 27
  • Просп. Богдана Хмельницького, 116
  • Вул. Робоча, 168
  • Вул. Робоча, 77
  • Вул. Новокримська, 4
  • Вул. Героїв УПА, 2

Шевченківський район

  • Вул. Чорних Запорожців, 1 Б
  • Вул. Виконкомівська, 33
  • Вул. Сурсько-Литовська, 1
  • Вул. Альвінського,1/1
  • Вул. Панікахи, 61
  • Просп. Богдана Хмельницького, 119
  • Вул. Василя Сліпака, 52
  • ж/м Тополя-3, 77 А
  • ж/м Тополя-2, 22
  • ж/м Тополя-2, 28
  • ж/м Тополя-1, 15
  • Вул. Квартальна, 22
  • Шосе Запорізьке, 42
  • Шосе Запорізьке, 9
  • Просп. Науки, 124
  • Просп. Науки, 105
  • Просп. Науки, 112

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає ялинка на Софійській площі у Києві. Цього року ялинка буде штучною, зібраною на металевому каркасі.

