Стояв на гнилих брусах: у Києві хочуть закрити небезпечний атракціон (фото, відео)

Оглядове колесо на Подолі в історичній частині Києві роками працювало без дозволів на землю і, до того ж, стояло буквально на гнилих дошках. Посадовцям Київської міської державної адміністрації, які ігнорували проблему, було повідомлено про підозру.

Що потрібно знати:

Металева опора стояла на дерев’яних брусах із ознаками гниття

Незважаючи на порушення, атракціон продовжував працювати після закінчення терміну тимчасової контрольної картки

У червні 2025 року Подільська окружна прокуратура звернулася до суду з вимогою демонтувати атракціон

Про це інформують у пресслужбі Київської міської прокуратури. Зазначається, що повідомлення підозри у службовій недбалості було оголошено директору Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради та директору Департаменту територіального контролю міста Києва виконавчого органу Київської міської ради.

Було встановлено, що колесо огляду було розміщено як тимчасовий об’єкт на новорічно-різдвяному ярмарку, отримавши контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою, яку згодом кілька разів продовжували через популярність атракціону серед киян. Але водночас, після закінчення терміну дії контрольної картки, атракціон так і не було демонтовано.

Оглядове колесо на Подолі. Фото: Прокуратура України

Співробітники відділу контролю Подільської РДА кілька разів вимагали у підприємця документи на законне розміщення, але реакції посадових осіб КМДА не було.

"Не отримавши документи, вони проінформували профільні департаменти КМДА та органи контролю про виявлене порушення порядку розміщення атракціонів у Києві, яке потребує розгляду та вжиття відповідних заходів реагування. Проте посадовці КМДА належним чином не відреагували", — йдеться у повідомленні.

У червні 2025 року прокуратура звернулася до Господарського суду Києва з позовом до підприємця про демонтаж атракціону та звільнення комунальної ділянки. Судовий розгляд триває.

Оглядове колесо на Подолі. Фото: Прокуратура України

Також у прокуратері кажуть, що в ході огляду атракціону встановлено, що його опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах, які знаходяться в незадовільному технічному стані.

"Зокрема, зафіксовано, що дерев’яні бруси мають ознаки глибокого гниття, руйнування структури деревини, а також сліди тривалої дії вологи. Частина брусів частково зруйнована, має порожнечі та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей", — розповіли в пресслужбі.

На фото та відео – стан дерев’яних брусів, на яких тримаються металеві конструкції.

Опорна металева конструкція розміщена на дерев’яних брусах. Фото: Прокуратура України

Оглядове колесо на Подолі. Фото: Прокуратура України

