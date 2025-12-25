Чекати ще довго? Коли запрацюють нові станції на Виноградарі в Києві

Планується добудова чотирьох станцій на "зеленій" гілці

Розширення Київського метро навряд чи відбудеться у 2026 чи 2027 роках, однак добудова двох станцій на Виноградарі планується. Що правда, реалізація проєкту залежить від фінансування.

Про це розповів транспортний аналітик і співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" Олександр Гречко у матеріалі "Чи є шанс на нові станції метро в Києві і чому люди масово купують авто: інтерв'ю з транспортним аналітиком".

Що треба знати:

На Виноградарі планують побудувати чотири станції, дві з яких в найближчому майбутньому

Про глобальне розбудовування Київського метро наразі не говорять

За словами аналітика, розширення метро у 2026 році точно не буде, і малоймовірно, що воно відбудеться у 2027 році. Наразі можна говорити лише про добудову двох станцій метро на Виноградарі до кінця 2027 року. Але реалізація цього можлива за умови нормального фінансування та належного виконання робіт.

Проєкт станції "Мостицька"

Однак Гречко наголошує, що жодної впевненості в цих строках немає. Запуск руху можливий лише після введення в експлуатацію обох нових станцій. У 2025–2026 роках цього точно не станеться, а інших проєктів розвитку не передбачається.

Що відомо про станції на Виноградарі

На житловому масиві Виноградар у Києві будується продовження "зеленої" гілки метро. Планується відкриття двох перших станцій – "Мостицька" та "Варшавська" в рамках першої черги, а в майбутньому – ще й станції "Проспект Правди" та "Виноградар".

Проєкт станції на Виноградарі

При цьому точні строки відкриття станцій не називаються. Відомо, що будівництво опорних споруд "Мостицької" станції планувалось завершити до кінця 2026 року.

