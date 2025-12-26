Стоял на гнилых брусьях: в Киеве хотят закрыть опасный аттракцион (фото, видео)

Часть брусьев частично разрушена, имеет пустоты и крошится при механическом воздействии

Колесо обозрения на Подоле в исторической части Киеве годами работало без разрешений на землю и, к тому же, стояло буквально на гнилых досках. Должностным лицам Киевской гродской государственной администрации, которые игнорировали проблему, было сообщено о подозрении.

Что нужно знать:

Металлическая опора стояла на деревянных брусьях с признаками гниения

Несмотря на нарушения, аттракцион продолжал работать после истечения срока временной контрольной карточки

В июне 2025 года Подольская окружная прокуратура обратилась в суд с требованием демонтировать аттракцион

Об этом информируют в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Отмечается, что сообщения подозрения в служебной халатности были объявлены директору Департамента земельных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета и директору Департамента территориального контроля города Киева исполнительного органа Киевского городского совета.

Было установлено, что колесо обозрения было размещено как временный объект на новогодне-рождественской ярмарке, получив контрольную карточку на временное нарушение благоустройства, которую впоследствии несколько раз продолжали из-за популярности аттракциона среди киевлян. Но в то же время, после истечения срока действия контрольной карты, аттракцион так и не был демонтирован.

Колесо обозрения на Подоле. Фото: Прокуратура Украины

Сотрудники отдела контроля Подольской РГА несколько раз требовали у предпринимателя документы на законное размещение, но реакции должностных лиц КГГА не последовало.

"Не получив документы, они проинформировали профильные департаменты КГГА и органы контроля о выявленном нарушении порядка размещения аттракционов в Киеве, которое требует рассмотрения и принятия соответствующих мер реагирования. Однако должностные лица КГГА должным образом не отреагировали", — говорится в собщении.

В июне 2025 года прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к предпринимателю о демонтаже аттракциона и освобождении коммунального участка. Судебное разбирательство продолжается.

Колесо обозрения на Подоле. Фото: Прокуратура Украины

Ткжке в прокуратере говорят, что в ходе осмотра аттракциона установлено, что его опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

"В частности, зафиксировано, что деревянные брусья имеют признаки глубокого гниения, разрушение структуры древесины, а также следы длительного воздействия влаги. Часть брусьев частично разрушена, имеет пустоты и крошится при механическом воздействии. Все это создает угрозу здоровью и жизни людей", — рассказали в пресс-службе.

На фото и видео – состояние древесных брусьев, на которых держатся металлические конструкции.

Опорная металлическая конструкция размещена на деревянных брусьях. Фото: Прокуратура Украины

Колесо обозрения на Подоле. Фото: Прокуратура Украины

