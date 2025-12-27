Рус

Дрон влучив в багатоповерхівку в Києві на очах перехожих: підліток дивом вцілів (фото, відео)

Галина Михайлова
Будівельні конструкції тримаються на оголеній арматурі Новина оновлена 27 грудня 2025, 12:13
Будівельні конструкції тримаються на оголеній арматурі. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Очевидцем удару став 14-річний школяр

Майже 11 годин поспіль тривала атака Росії на столицю України. Руйнування зафіксовані в семи районах Києва. В Дарницькому районі дрон влучив у будівлю одного зі столичних ЖК.

Що потрібно знати:

  • У Дарницькому районі дрон влучив у житловий комплекс — пошкоджені верхні поверхи
  • Наразі відомо про 28 постраждалих загалом в Києві
  • Після атаки у Києві запровадили екстрені відключення світла

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці влучання та поспілкувався з очевидцями. Внаслідок удару серйозно постраждали верхні поверхи будівлі. Місцями, конструкція тримається виключно на арматурі.

Зруйновані верхні поверхи житлового комплексу після влучання дрона в Києві
Зруйновані верхні поверхи житлового комплексу після влучання дрона
Наслідки влучання БПЛА у багатоповерхівку в Дарницькому районі
Наслідки влучання БПЛА у багатоповерхівку в Дарницькому районі

Школяр Мирон проходив повз будівлю якраз в той момент, коли дрон влучив в будинок. Дивом вцілів. "Чув ППО як працює, побачив, що шахед з неба іде, курсує вниз. І ось сюди він прилетів, — розповідає чотирнадцятирічний юнак. — Було страшно, і осколки полетіли на мене. Прийшлось забігти сюди, щоб вони в мене не потрапили".

уламки навколо будівлі після атаки в Києві
Місце, де був Мирон на момент удару
Територія навколо ЖК, засипана уламками та склом після удару БпЛА
Територія навколо будинку, засипана уламками та склом

За словами Мирона, вже після вибуху люди почали збиратися в місцевому паркінгу. Приїхали рятувальники та медики.

Де ховалися люди одразу після вибуху в ЖК в Києві
Мешканці спостерігають за роботою рятувальників
Кияни після удару по ЖК 27 грудня
Кияни після удару

Відомо, що серед 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували.

Кияни після удару по ЖК 27 грудня
Чоловік дивиться на постраждалий будинок
Кияни після удару по ЖК 27 грудня
Територія вкрита уламками

Зазначимо, після атаки в Києві ввели екстрені відключення світла. Щонайменше чотири тисячі будинків та частина інфраструктури без опалення.

Раніше "Телеграф" показував, що відбувається в Дніпровському районі. В одному з місць влучань в багатоповерхівку шукають людину під завалами. В приватному секторі вирувала масштабна пожежа.

