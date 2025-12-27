Дрон влучив в багатоповерхівку в Києві на очах перехожих: підліток дивом вцілів (фото, відео)

Очевидцем удару став 14-річний школяр

Майже 11 годин поспіль тривала атака Росії на столицю України. Руйнування зафіксовані в семи районах Києва. В Дарницькому районі дрон влучив у будівлю одного зі столичних ЖК.

Що потрібно знати:

У Дарницькому районі дрон влучив у житловий комплекс — пошкоджені верхні поверхи

Наразі відомо про 28 постраждалих загалом в Києві

Після атаки у Києві запровадили екстрені відключення світла

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці влучання та поспілкувався з очевидцями. Внаслідок удару серйозно постраждали верхні поверхи будівлі. Місцями, конструкція тримається виключно на арматурі.

Зруйновані верхні поверхи житлового комплексу після влучання дрона

Наслідки влучання БПЛА у багатоповерхівку в Дарницькому районі

Школяр Мирон проходив повз будівлю якраз в той момент, коли дрон влучив в будинок. Дивом вцілів. "Чув ППО як працює, побачив, що шахед з неба іде, курсує вниз. І ось сюди він прилетів, — розповідає чотирнадцятирічний юнак. — Було страшно, і осколки полетіли на мене. Прийшлось забігти сюди, щоб вони в мене не потрапили".

Місце, де був Мирон на момент удару

Територія навколо будинку, засипана уламками та склом

За словами Мирона, вже після вибуху люди почали збиратися в місцевому паркінгу. Приїхали рятувальники та медики.

Мешканці спостерігають за роботою рятувальників

Кияни після удару

Відомо, що серед 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували.

Чоловік дивиться на постраждалий будинок

Територія вкрита уламками

Зазначимо, після атаки в Києві ввели екстрені відключення світла. Щонайменше чотири тисячі будинків та частина інфраструктури без опалення.

Раніше "Телеграф" показував, що відбувається в Дніпровському районі. В одному з місць влучань в багатоповерхівку шукають людину під завалами. В приватному секторі вирувала масштабна пожежа.