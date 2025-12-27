Дрон влучив в багатоповерхівку в Києві на очах перехожих: підліток дивом вцілів (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Очевидцем удару став 14-річний школяр
Майже 11 годин поспіль тривала атака Росії на столицю України. Руйнування зафіксовані в семи районах Києва. В Дарницькому районі дрон влучив у будівлю одного зі столичних ЖК.
Що потрібно знати:
- У Дарницькому районі дрон влучив у житловий комплекс — пошкоджені верхні поверхи
- Наразі відомо про 28 постраждалих загалом в Києві
- Після атаки у Києві запровадили екстрені відключення світла
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці влучання та поспілкувався з очевидцями. Внаслідок удару серйозно постраждали верхні поверхи будівлі. Місцями, конструкція тримається виключно на арматурі.
Школяр Мирон проходив повз будівлю якраз в той момент, коли дрон влучив в будинок. Дивом вцілів. "Чув ППО як працює, побачив, що шахед з неба іде, курсує вниз. І ось сюди він прилетів, — розповідає чотирнадцятирічний юнак. — Було страшно, і осколки полетіли на мене. Прийшлось забігти сюди, щоб вони в мене не потрапили".
За словами Мирона, вже після вибуху люди почали збиратися в місцевому паркінгу. Приїхали рятувальники та медики.
Відомо, що серед 28 постраждалих у столиці. 13 людей госпіталізували.
Зазначимо, після атаки в Києві ввели екстрені відключення світла. Щонайменше чотири тисячі будинків та частина інфраструктури без опалення.
Раніше "Телеграф" показував, що відбувається в Дніпровському районі. В одному з місць влучань в багатоповерхівку шукають людину під завалами. В приватному секторі вирувала масштабна пожежа.