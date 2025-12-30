Погана прикмета. Що віщує сніжна гроза, яка несподівано накрила Київ (фото)

Грім взимку завжди лякає, адже таке побачиш не часто

В ніч на вівторок, 30 грудня в Києві сталася снігова гроза. Багато хто перелякався, сприйнявши грім за вибухи, адже гроза взимку — явище незвичне. В давнину це вважали поганим знаком.

Що треба знати:

На Землі грім і блискавка взимку трапляються приблизно 5-6 разів на рік

Зимова гроза лякала наших предків, вважалося, що вона віщує біду

Трохи більше, як рік тому, сніжна гроза вже була у Києві

Це явище дійсно небезпечне, але не через прикмети

Про те, якою була зимова гроза у Києві минулої ночі, розповіла користувачка Facebook Tia Rozhanchuk, жителька столиці. За її словами, це сталося близько 3:30.

Вночі була справжня снігова гроза. В якийсь момент ми дивились у вікно і побачили яскравий спалах, після якого за кілька секунд пролунав грім. Другу блискавку ми не бачили, тільки почули грім тихіше. Грозу швидко віднесло від нас і лишився тихий сніжок замість хурделиці. Таке рідко можна побачити, майже ніколи, — йдеться у повідомленні

Сніг у Києві після зимової грози

Кияни сприйняли грім за вибухи

Грім та блискавка взимку — чому це лякало наших предків

Сніжна гроза — рідкісне явище, яке в давнину було оточене численними прикметами. Наші предки вважали, що блискавка зимою нібито віщує біду — голод, війну, хвороби. Також у слов'янській традиції вважалося, що гроза взимку — до голодного року.

Чому відбувається зимова гроза

Хоча грім та блискавка взимку вважається поганою прикметою, насправді це лише атмосферне явище, що має наукове пояснення. Умови для грому та блискавки взимку створюються, у верхніх шарах атмосфери є тепле й вологе повітря, а знизу надходить холодне та формується нестійка атмосфера.

Чим насправді небезпечна снігова гроза

У Telegram-каналі "UST | Космос" раніше пояснювали, що зимова гроза на Землі зазвичай відбувається приблизно 5-6 разів на рік. Для наших широт це рідкісне явище й воно несе реальну небезпеку.

Снігова гроза дуже небезпечна. Насамперед тому, що сніг приглушує грім. Це означає, що його складно почути… Люди часто не усвідомлюють, що сніжна буря, в яку вони потрапили, набирає обертів, поки блискавка не вдарить небезпечно близько, — йдеться в повідомленні

Чому буває снігова гроза

Як повідомляв "Телеграф", 11 січня 2024 року в Києві також була снігова гроза. Тоді жителів столиці також налякали вибухи та яскраві спалахи у зимовому небі.