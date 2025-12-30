Плохая примета. Что предвещает снежная гроза, неожиданно накрывшая Киев (фото)

Гром зимой всегда пугает, потому что такое увидишь не часто

В ночь на вторник, 30 декабря, в Киеве произошла снежная гроза. Многие испугались, восприняв гром за взрывы, ведь гроза зимой — явление необычное. В старину это считали плохим знаком.

Что нужно знать:

На Земле гром и молния зимой встречаются примерно 5-6 раз в год

Зимняя гроза пугала наших предков, считалось, что она предвещает беду

Чуть больше года назад снежная гроза уже была в Киеве

Это явление действительно опасно, но не из-за примет

О том, какой была зимняя гроза в Киеве минувшей ночью, рассказала пользовательница Facebook Tia Rozhanchuk, жительница столицы. По ее словам, это произошло около 3:30.

Ночью была настоящая снежная гроза. В какой-то момент мы смотрели в окно и увидели яркую вспышку, после которой через несколько секунд раздался гром. Вторую молнию мы не видели, только услышали гром потише. Грозу быстро отнесло от нас и остался тихий снежок вместо метели. Такое редко можно увидеть, почти никогда, — говорится в сообщении

Снег в Киеве после зимней грозы

Киевляне восприняли гром за взрывы

Гром и молния зимой – почему это пугало наших предков

Снежная гроза – редкое явление, которое в старину было окружено многочисленными приметами. Наши предки считали, что молния зимой якобы предвещает беду — голод, войну, болезни. Также в славянской традиции считалось, что гроза зимой — к голодному году.

Почему происходит зимняя гроза

Хотя гром и молния зимой считается плохой приметой, на самом деле это лишь атмосферное явление, имеющее научное объяснение. Условия для грома и молнии зимой создаются, когда в верхних слоях атмосферы есть теплый и влажный воздух, а снизу поступает холодный и формируется неустойчивая атмосфера.

Чем на самом деле опасна снежная гроза

В Telegram-канале "UST | Космос" ранее объясняли, что зимняя гроза на Земле обычно происходит примерно 5-6 раз в год. Для наших широт это редкое явление и оно несет реальную опасность.

Снежная гроза очень опасна. В первую очередь потому, что снег скрадывает гром. Это значит, что его сложно услышать… Люди часто не отдают себе отчет в том, что снежная буря, в которую они попали, набирает обороты, пока молния не ударит опасно близко, — говорится в сообщении

Почему бывает снежная гроза

Как сообщал "Телеграф", 11 января 2024 года в Киеве также была снеговая гроза. Тогда жители столицы также испугали взрывы и яркие вспышки в зимнем небе.