Разница в отключениях – до восьми часов. Почему в Киеве некоторые группы дольше сидят без света

Многие не могут понять, почему в Киеве в некоторых очередях отключений нет света гораздо больше, чем в других. К примеру, 31 декабря четвертая группа не имела электроснабжения 8 часов в сутки, а шестая – 14 часов.

Ответ на это "Телеграфу" дал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, в материале "Ситуация улучшится через несколько дней: энергетик рассказал, когда киевляне будут со светом и теплом".

Что нужно знать:

Во время российской атаки в декабре пострадало много мощностей на левом берегу

Количество часов без света зависит от состояния энергообъектов в определенных районах

Самая тяжелая ситуация в Вышгороде и Броварах, где пострадали подстанции и распределительные объекты

По словам Харченко, разница в количестве часов со светом имеет простую причину. Так как это зависит от состояния распределительной сети ДТЭКа. В настоящее время компания производит ремонтные работы. Есть районы, где есть возможность сделать как можно более длительную подачу света людям, что энергетики и делают. Но есть те места, где такого ресурса нет, там работают над восстановлением объектов.

Как работают очереди отключений света

Сейчас в разных районах Киева очень разная ситуация. Так, после недавней атаки России на левом берегу были поражены несколько важных подстанций. Пострадали важные элементы оборудования в Вышгородском районе — и генерирующее, и распределительное, и высоковольтные станции были атакованы.

"Поэтому в разных районах столицы реально разная возможность подать людям электроэнергию", — говорит эксперт.

Длительное отсутствие света в Вышгороде и Броварах обусловлено тем, что именно эти города больше всего пострадали. Россияне поразили несколько подстанций и открытые распределительные устройства объектов в Броварах, в том направлении в Киеве, а также в Вышгороде.

"Они выбрали конкретные районы и очень интенсивно их атаковали. Именно это дало тот результат, который мы сейчас, к сожалению, имеем", — резюмировал Харченко.

