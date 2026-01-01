Морози до -18 принесе січень: чи витримає українська енергосистема

За словами нардепа, в енергетиків виникає багато питань до посадовців відповідальних за ППО

Окрім масованих російських обстрілів на енергетичну систему України скоро чекає новий виклик. На січень синоптики прогнозують заморозки до -18 градусів.

Навіт в нинішньому стані українська енергосистема здатна витримати будь-які навантаження за певних умов. Про це у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": "Не чекайте швидких чудес": нардеп пояснив, чому на лівому березі Києва складно зі світлом

"Що ви хочете, щоб я вам сказав? Ні, не витримає? Я такого не скажу. Буде жорстко, але зрозумійте, що одночасно йдуть ремонти. Енергетики за графіками ремонтуються і покращують ситуацію", — зазначив Кучеренко, відповідаючи на питання чи витримає енергосистема морози до -18°C.

Олексій Кучеренко Фото fb/kucherenko2021

Проте, за словами нардепа, всі в очікуванні наступних атак росіян. Багато чого також буде залежати від обраних противником цілей.

"Прогнози робити складно. Наша енергосистема витримає все, якщо її не розбивати ракетами та дронами. Тут питання не до енергосистеми, а до протиповітряної оборони", — наголосив Кучеренко.

За його словами, наразі проводяться наради щодо зміцнення захисту важливих об'єктів. На них питання обговорюються між енергетиками та представниками ЗСУ, відповідальними за ППО.

"В енергетиків дуже напружені стосунки з ППОшниками. В них взаємні претензії. Енергетики стають крайніми, а пропускають удари ППОшники", — зазначив Кучеренко.

Раніше "Телеграф" розповідав про графіки відключень в Києві на 1 січня 2026 року.