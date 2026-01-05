20 тисяч гривень на місяць "у трубу": скільки коштує прогодувати генератор і як це вдарить по гаманцях

Експерти попередили про сценарії здорожчання продуктів через блекаути

Невелике кафе у центрі міста через вимкнення світла може щодня витрачати майже 700 гривень лише на бензин для генератора. Магазин біля дому – близько 350. Власники рахують кожен літр пального, адже за місяць ці суми перетворюються на 10-20 тисяч гривень додаткових витрат. Здавалося б, логічно: якщо собівартість зростає, то за це заплатить кінцевий покупець. Але це не завжди так.

Що насправді стримує подорожчання продуктів для населення, і чи це справді так, з'ясовував "Телеграф".

Які витрати на генератор у день при різних сценаріях роботи

Розрахунки показують реальну картину витрат, хоча кожен випадок індивідуальний – багато залежить від тривалості відключень, типу генератора та навантаження на нього.

Для невеликого магазину чи кав'ярні зазвичай використовують бензиновий генератор потужністю 7-10 кВт. Цього достатньо, щоб підтримувати роботу холодильників, освітлення, кас та кавоварки. За нормального навантаження такий апарат з'їдає приблизно 1,5 літра бензину на годину.

Якщо світло вимикають на 4 години щодня, генератор спалює близько 6 літрів пального. При ціні А-95 у 58 гривень за літр це 348 гривень на добу. Коли відключення тривають 8 годин, витрати подвоюються – 12 літрів бензину та 696 гривень щодня.

Конкретні цифри виглядають так:

при 4 годинах роботи на день: 10 440 гривень на місяць (348 гривень×30 днів);

при 8 годинах роботи на день: 20 880 гривень на місяць (696 гривень×30 днів).

Це лише витрати на паливо без обслуговування, мастила та зношування обладнання.

Втім, реальні цифри можуть відрізнятися. Якщо кафе чи магазин працює не на повну потужність під час відключень, споживання може бути меншим – близько 1-1,2 літра на годину. До того ж дизельні станції економніші у роботі, але дорожчі при купівлі.

Орієнтовні витрати на роботу генераторів за різними сценаріями роботи

Здорожчання на 30% через блекаути — це реальність? Що кажуть експерти

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук попередив: "Ситуація може повторити сценарій зими 2022-2023 років, коли через масштабні блекаути виробники змушені були використовувати генератори, що суттєво збільшило собівартість продукції".

Тоді саме молоко, м'ясо, яйця та хліб дорожчали на 10-30% залежно від того, скільки годин на добу не було світла та наскільки активно підприємства користувалися генераторами. Витрати на пальне автоматично закладалися у вартість продукції – інакшого виходу просто не було.

Марчук наголошує: "Цьогоріч ризики аналогічні. Якщо доведеться знову активно застосовувати резервне живлення, ціни на продовольство неминуче зростатимуть".

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук

Графіки відключень вирішують все

Рівень зростання цін напряму залежить від графіків відключень. Денис Марчук пояснює: "Якщо світло вимикатимуть на кілька годин тричі чи чотири рази на тиждень – продукти зростуть у ціні не більше ніж на 7%. Але якщо відключення триватимуть по 8 годин щодня, подорожчання може сягнути до 30%".

Тобто сценарії радикально різні. Епізодичні відключення додають кілька відсотків до ціни. Щоденні восьмигодинні блекаути можуть збільшити вартість продуктів майже на третину.

Борщовий набір подорожчає на пару гривень, а молоко взагалі може не зрости

Виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова у коментарі "Телеграфу" заспокоює, що "борщовий набір, якщо й подорожчає, то незначно — пару гривень, які особливої погоди споживачам не зроблять. Україна має відкриті кордони й активно імпортує овочі".

Оксана Руженкова

З молочними продуктами ситуація ще цікавіша. У мережі періодично з'являються прогнози про подорожчання масла на 30-40% через масштабні відключення електроенергії. Проте виробники не бачать підстав для паніки.

"Практично всі мають генерацію, щоб приймати молоко та охолоджувати його. Великі підприємства мають навіть когенерацію. Але таким чином підвищувати ціну нема куди", — пояснив Сергій Вовченко, голова наглядової ради АТ "Молочний альянс".

Виконавчий директор Спілки молочних підприємств Арсен Дідур погоджується: навіть якщо собівартість зросте через використання генераторів, конкуренція з дешевшим європейським імпортом не дозволить піднімати ціни.

Арсен Дідур

Чи піднімають ФОПи ціни через використання генераторів — практичний приклад

ФОПи

Журналісти спитали ФОПів, чи підняли вони уже ціни через генератори. Власник фотолабораторії відповів: "Поки не піднімаю, але використовую постійно. Рахувати боюсь".

Та все ж порахувавши, чоловік виявив, що витрачає в місяць на генератор близько 6 тисяч гривень. На запитання, чому не піднімає ціни, він відповів, що люди і так економлять при купівлі, а тих 10% особливо нічого не змінять.

Собівартість росте на 10%, але ціни — ні: чому так відбувається

Отже, ситуація доволі цікава — собівартість продукції здорожчує приблизно на 10% через витрати на генератори, але ціни у магазинах не ростуть. Причина – низька купівельна спроможність населення та жорстка конкуренція, особливо з європейським імпортом.

Тож торгівельні мережі або збільшили націнку, або закладають у ціну зменшення середнього чека через низьку купівельну спроможність українців.

Виробники опинилися у складній ситуації: їхні витрати зростають, а можливості підняти ціни немає.

