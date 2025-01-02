Водохреща 2025 за новим стилем: коли відзначатимуть українці, історія свята

Дізнайтеся, коли у новому році українці відзначатимуть свято Водохреща

З 2023 року, коли Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар, усі дати релігійних свят змістилися два тижні тому. Так, Різдво в Україні разом із Європою відзначали 25 грудня, а Водохреща відзначається 6 січня. Раніше, як відомо, то була дата 19 січня.

Коли відзначається Водохреща у 2025 році

Велике церковне свято Водохреща у 2025 році відзначатиметься у нову дату — 6 січня. Раніше це свято було 19 січня і завершувало цикл різдвяних свят.

Віруючі знають, що свято Хрещення означає хрещення Ісуса Христа, яке відбулося у річці Йордан. Ця подія вважається однією з найважливіших у церковній традиції. У цей день є багато християнських обрядів. Так, священики занурюють у воду хрест, освячуючи її. Вважається, що після такого ритуалу вода стає святою і набуває особливої духовної сили. А люди після богослужіння у церкві несуть святу воду до себе додому та зберігають її.

Історія свята Водохреща

Згідно з переказами, коли Ісус Христос досяг 30 земних років, він прийшов до річки Йордан, де прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Це була важлива подія в житті Сина Божого. А після того, як він охрестився, відкрилось небо і над Ісусом схилився Дух Господній у вигляді білого голуба. Тоді з неба зазвучав голос, що сказав: "Це Син Мій Улюблений, у Ньому Моє задоволення". Для віруючих християн хрещення Ісуса Христа має велике значення, адже після нього розпочалася публічна служба Сина Божого.

Раніше "Телеграф" розповідав про календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.