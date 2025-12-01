Чому в радянських будинках каналізаційні труби робили з чавуну: чи гірший пластик у новобудовах

Плюси та мінуси є в обох матеріалів

У всіх радянських будинках встановлювалися чавунні труби для каналізації. Вони виглядали міцними, а тому деякі й досі бояться пластикових аналогів через стереотип про надійність. Проте чи це так насправді?

"Телеграф" розповідає про те, що краще — пластикові труби в новобудовах або чавунні у старих будинках.

Чому в СРСР віддавали перевагу металу?

Як пише do-slez, головна причина виявилася банальною — СРСР "не вмів" у пластик. Пластикова промисловість у країні набагато відставала від тієї ж чавунної, тому чавун був дешевшим (у рамках радянської економіки), ніж експерименти з новими матеріалами.

Тільки у 1980-х роках у деяких новобудовах все ж таки почали ставити пластикові труби, але масово вони прийшли тільки після розпаду СРСР.

Тому легенда про те, що радянські інженери спеціально обирали надійність, виявилася міфом.

Що краще за пластик чи чавун?

Плюси пластикових труб:

Легкий монтаж — ріжеться звичайною ножівкою, важить у рази менше.

Дешевизна – виробництво ПВХ коштує недорого.

Довговічність — не іржавіє, термін служби до 50 років.

Гладкість – менше засорів через відсутність шорсткості.

Але є й мінуси:

Погана шумоізоляція – кожен злив води звучить як водоспад.

Крихкість – пластик боїться ударів та високих температур.

Плюси чавунних труб:

Міцність - витримують механічні навантаження.

Пожежна безпека – не плавляться і не горять.

Тиша – глушать звуки води краще за пластик.

Герметичність — чавунні сполуки рідше течуть.

Але в сучасному світі мінуси такого матеріалу, як виявилося, переважують:

Дуже важкі – монтаж потребує титанічних зусиль.

Складність ремонту – демонтаж старої труби – це квест для терплячих.

Корозія – згодом іржавіють та заростають відкладеннями.

Як вказується в матеріалі, багатьом сантехнікам зараз сняться в кошмарах саме чавунні труби: важкі, неповороткі, що вічно забиваються — справжнє випробування для майстрів.

Висновок:

Плюси та мінуси є в обох матеріалів, однак у сучасному світі, де цінують простоту та практичність, переваги чавуну відходять на другий план. Навіть довговічність, як би це дивно не звучало для деяких, виявилася все ж таки на боці пластику.

