Новий гравець на горизонті: до Євробачення в 2026 може доєднатись неочікувана країна

Громадяни цієї держави неодноразово здобували нагороди під іншим прапором, ба більше — навіть є навіть одна перемога на Євробаченні

До Євробачення-2026 може доєднатися країна з-за меж Європи. Мова про Канаду. Конкурс відбудеться в травні наступного року у Відні, Австрія.

Що потрібно знати:

Уряд Канади у бюджеті 2025–2026 років заклав намір реформувати CBC/Radio-Canada

Серед цілей — оцінити можливість участі у Євробаченні-2026

Для участі є бюрократичні перепони, але їх можна обійти

Країна вперше розглядає участь у пісенному конкурсі. Про це свідчить бюджетний звіт на 2025–2026 роки, у якому уряд заклав намір переглянути мандат суспільного мовника CBC/Radio-Canada. Серед цілей — оцінити можливість приєднання до Євробачення, пише OBOZ.UA.

Скріншот

Оттава готова інвестувати у суспільного мовника — у проєкті бюджету заклали 150 мільйонів доларів для посилення ролі CBC/Radio-Canada та переформатування роботи під запит сучасної Канади.

Для участі є формальна перепона — CBC/Radio-Canada має статус асоційованого члена Європейської мовної спілки і не може подати заявку самостійно. Але практика показує, що цей бар’єр можна оминути персональним запрошенням від організаторів — саме так Австралія отримала шанс дебютувати у 2015 році.

Канадці вже брали участь в Євробаченні різних років, щоправда — від інших країн. Серед найвідоміших — Селін Діон, що перемогла у 1988 році, коли вона представляла Швейцарію з піснею Ne Partez Pas Sans Moi.

Інші учасники також здобували високі нагороди — Енні Коттон за Швейцарію отримала 3 місце в 1993, Шерісс Лоуренс за Люксембург третє місце у 1986 році, Наташа Сен-П’єр — четверте місце за Францію у 2001.

