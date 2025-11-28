У фаворитах Jerry Heil та MOLODI? Як єврофани оцінили учасників Нацвідбору на "Євробачення 2026"

Єврофани кожен виступ оцінили від 1 до 15 балів

В Україні стартував Нацвідбір на "Євробачення-2026", в якому візьмуть участь 15 виконавців. І вперше представники єврофан-спільнот мали нагоду послухати конкурсні пісні артистів, а також вибрати своїх фаворитів.

Що відомо:

У Нацвідборі на "Євробачення 2026" беруть участь 15 виконавців, а фіналіста визначать у лютому

Єврофани прослухали конкурсні пісні учасників та створили свій рейтинг фаворитів

Про це повідомляє "Супільне". Серед лідерів таблиці виявились ті, хто вперше беруть участь у Нацвідборі.

Єврофани визначили фаворитів Нацвідбору на "Євробачення 2026"

Україна готується до пісенного конкурсу "Євробачення 2026", і у Нацвідборі за право представляти нашу країну на міжнародній сцені боротимуться 15 виконавців. Вперше їхні конкурсні пісні пролунали на закритому прослуховуванні для представників найбільших єврофан-спільнот.

У Нацвідборі на Євробачення 2026 року беруть участь 15 артистів

Віддані шанувальники конкурсу оцінювали композиції українських артистів, виставляючи бали від 1 до 15, а потім їх оцінки склали до загального рейтингу. За підсумками, лідером єврофанів стала LELÉKA.

Друге місце в рейтингу дісталося Monokate, а третє посів Mr. Vel. Далі слідує Jerry Heil і MON FIA.

Єврофани оцінили учасників Нацвідбору на Євробачення 2026

Організатори підкреслили, що пісні поки що знаходяться на стадії підготовки, а фінальні аранжування, тексти та виконання будуть доопрацьовані.

Єврофани – це найвідданіша аудиторія Євробачення. Завдяки їхній любові, зокрема, так довго існує сам конкурс…. нам було важливо дізнатися думку єврофанів на етапі прослуховування голова української делегації на "Євробаченні" Оксана Скібінська

Хто став фаворитом єврофанів на Нацвідборі

"Телеграф" писав раніше, що відомо про СолоХу, яка подалася на "Євробачення". Вона ображала Полякову та критикувала Нацвідбір 2025 року.