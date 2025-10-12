Вона представить Україну на Дитячому Євробаченні 2025: що відомо про Софію Нерсесян та її пісню (відео)

10-річна виконавиця поїде до Грузії

У неділю ввечері, 12 жовтня, відбувся фінал Національного відбору на Дитяче Євробачення 2025, в якому перемогла юна співачка Софія Нерсесян. Вона виконала пісню "Мотанка".

Що потрібно знати:

Софія Нерсесян представить Україну на Дитячому Євробаченні у Тбілісі

Дівчинка перемогла у відборі, набравши однаково високі оцінки глядачів і журі

Її пісня про сильний український оберіг і захист дітей у війну

10-річна Софія Нерсесян представить Україну на Дитячому Євробаченні 2025, яке пройде 13 грудня у Тбілісі. Дівчинка перемогла у Національному відборі з піснею "Мотанка". Про це повідомили у прямому ефірі Нацвідбору.

Виконавиця набрала однакову кількість голосів від глядачів та журі – по 50%. Нерсесян отримала у сумі 11 балів: 6 – від глядачів та 5 – від журі. Вона лідирувала за глядацьким голосуванням і посіла друге місце за оцінками журі. Цього року у фіналі також виступили Лікерія Чирва, Ольга Нестерко, дует Злати Іванів та Владислава Васицького, Всеволод Скрима та Ангеліна Глогусь.

Софія Нерсесян — що про неї відомо

10-річна Софія Нерсесян родом із Києва. Дівчинка активно займається волонтерством та бере участь у благодійних концертах.

Софія – учасниця багатьох конкурсів. Фото: instagram.com/nersesiansofiia_official

Юна співачка разом із мамою. Фото: instagram.com/nersesiansofiia_official

Її конкурсну пісню "Мотанка" присвячено одному з найсильніших українських оберегів, який матері дарують дітям при народженні. Під час війни цей символ набуває особливої сили: за легендою, якщо дитині загрожує небезпека, у мотанки спалахують ниточки. Пісня Софії стала своєрідним закликом до допомоги та захисту українських дітей під час війни. Музику та слова написала співачка Світлана Тарабарова, а аранжування підготував композитор та музичний продюсер Олександр Сосін.

Нагадаємо, що доросле Євробачення пройде 2026 року у Відні. На конкурс вже "відправляють" Сердючку і навіть Klavdiia Petrivna.