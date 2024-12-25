У Росії її оголосили сатаністкою: де зараз "няш-мяш" Поклонська і що про неї відомо (фото)

Експрокурорка Криму Поклонська не перестає дивувати своєю поведінкою

Наталія Поклонська – скандальна кримська колаборантка, яка після окупації Росією півострова стала головним прокурором Криму. Вона широко прославилася своєю милою зовнішністю та тонким голоском, за що отримала прізвисько "кримська няш-мяш". І якщо раніше вона була відданою фанаткою православної церкви і носилася з іконою Ніколая II, то тепер вдарилася у язичництво та була оголошена РПЦ сатаністкою.

"Телеграф" розповість, що відомо про Наталю Поклонську і чому її називають сатаністкою.

Наталія Поклонська — що про неї відомо

Наталія Поклонська народилася на Луганщині в сім’ї простих робітників. У 2002 році закінчила філію Національного університету внутрішніх справ у Євпаторії і з того ж часу почала працювати в органах прокуратури України. Однак після анексії Криму Росією, підтримала окупантів і почала працювати на них у Криму.

Генеральним прокурором Криму Поклонська була всього нічого — з 11 по 17 березня 2014 року, проте саме в той час отримала прізвисько "кримська няш-мяш". Після окупації півострова колаборантка Поклонська почала будувати кар’єру у російських органах влади. Так, вона навіть була депутатом Держдуми РФ, а також обіймала посади в Міністерстві закордонних справ та російських органах прокуратури.

Нині вона вважається радником Генпрокурора Росії. На цю посаду Наталію Поклонську було призначено 14 червня 2022 року.

Поклонська та сатанізм

У листопаді 2024 року Наталія Поклонська оскандалилася "язичницькою" фотосесією та привітаннями росіян із давнім кельтським святом Самайн, більш відомим як Хелловін. Експрокурорка нарядилася відьмою та влаштувала тематичну фотозйомку, якою поділилася у соцмережах. Це викликало бурхливу реакцію у московських попів.

Так, єпископ РПЦ Йосип в ефірі "скрєпного" пропагандистського телеканалу "Спас" заявив, що йому "сумно спостерігати" за людиною, у якої "деформується свідомість". За його словами, експрокурорка відмовилася від православ’я, звернулася до сатанізму та до "бісової сили".

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