Був дисидентом і помер в муках: що відомо про Леся Танюка і де він похований

Цього дня громадському діячеві могло виповнитись 87 років, але він помер у 2016 році

Лесь Танюк – відомий український дисидент, режисер, народний депутат перших п’яти скликань Верховної Ради України, громадський діяч, письменник. Він народився 8 липня 1938 року в Київській області, проте кілька років провів із батьками у німецьких концтаборах. А потім присвятив своє життя Україні.

"Телеграф" у день народження Леся Танюка розповість про його життя та смерть, а також про те, де його поховано.

Лесь Танюк — що відомо про його життя

Лесь Танюк, справжнє ім’я якого Леонід — відомий український дисидент і народний депутат. Він народився у селі Жукин Вишгородського району на Київщині. Його батьки були вчителями, разом із ними він і потрапив до німецьких концтаборів, де провів близько 4 років.

Школу майбутній громадський діяч закінчив у Луцьку. Спочатку працював на заводі, а потім вступив до культурно-просвітницького технікуму. Свого часу Лесь Танюк працював актором у Волинському облдрамтеатрі.

Він відомий тим, що створив Клуб творчої молоді (КТМ), який об'єднав кілька тисяч українських митців. У Клубі брали участь такі відомі люди, як Чорновіл, Стус, Горська, Драч, Параджанов, Симоненко та інші українські митці та літератори.

Лесь Танюк свого часу послідовно розслідував репресії та інші злочини радянської влади (КДБ). Тоді ж почав формувати "Список репресованих", за що його почали переслідувати.

Він автор понад 600 публікацій на теми мистецтва, театру, літератури, соціології та політики. Сценарист фільму "Голод-33", автор 12 телефільмів про репресованих діячів культури "Розстріляне відродження".

Вже у незалежній Україні Лесь Танюк п’ять каденцій був народним депутатом Верховної Ради та продовжував активну громадську діяльність. Він був одним із ініціаторів створення антикомуністичного антиімперіалістичного фронту в Україні. Також він засновник та голова Всеукраїнського товариства "Меморіал" ім. В. Стуса (1989-2014).

Як і коли помер Лесь Танюк?

Громадський діяч, народний депутат та дисидент Лесь Танюк помер 18 березня 2016 року, йому було 77 років. Відомо, що причиною смерті став рак шлунка, з яким він довго та болісно боровся. В останні дні життя чоловік терпів неймовірний біль, але не хотів знеболеня, щоб залишатися у свідомості та побути з рідними.

У 2013 року Танюк переніс складну порожнинну операцію, під час якої втратив багато крові. Тоді на допомогу режисеру та дисиденту прийшли його друзі та колеги з Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса – вони здали кров для його порятунку. Після операції він прожив ще близько трьох років і помер у лікарні в оточенні близьких – дружини та доньки.

Поховали Леся Танюка 22 березня 2016 року на Байковому кладовищі у Києві. Його могила розташована поруч із могилами футбольного тренера Валерія Лобановського та модельєра Михайла Вороніна. До речі, на прощанні з Танюком був тодішній президент Петро Порошенко, речник Верховної Ради Андрій Парубій та інші відомі люди з політики та культури.

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