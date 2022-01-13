Що не можна робити на Щедрий вечір: найсуворіші заборони на 13 січня

Щедрий вечір у жодному разі не можна зустрічати у старому чи темному одязі

Після переходу Православної церкви України на новий церковний календар, дати всіх релігійних свят змітилися на 13 днів назад. Так, Різдво відзначалося 25 грудня, а Щедрий вечір був 31 грудня. Однак частина вірян продовжують святкувати за старим стилем, тому сьогодні, 13 січня відзначається Щедрий вечір. Свято отримало таку назву, бо в народі вірили: чим щедрішими будуть святкування цього дня, тим краще буде життя у Новому році.

На свято прийнято накривати пишний стіл із гарним частуванням, а головною стравою має бути щедра кутя. Оскільки різдвяний піст вже закінчився, на святковому столі обов’язково повинні бути м’ясні страви.

Також, однією з найважливіших традицій на Щедрий вечір є щедрування. Молодь збиралася в компанії, вбиралася і ходила будинками, виконуючи традиційні обрядові пісні — щедрівки, в яких бажали господарям щастя та благополуччя. Ті натомість мали віддячити щедрівників солодощами або грошима.

Наші пращури вважали щедрівки захистом від темних сил

Як і в будь-яке інше важливе свято, окрім традицій, існують і суворі заборони, які краще не порушувати, щоб не накликати на себе та свою родину лихо у новому році.

Що не можна робити 13 січня:

не можна нічого позичати,

не можна сваритися,

не можна вимовляти слово "тринадцять",

не можна вважати дрібницю,

не можна ставити на стіл страви з риби чи птиці,

не можна виносити сміття,

не можна лаятися, ображатися і бути злопам'ятним,

не можна бути в темному, старому або брудному одязі.

За новорічний стіл, як і на Різдво, прийнято сідати всією родиною

