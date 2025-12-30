Для привітання з Новим роком: добірка найкрасивіших посівалок українською

Посівати на Новий рік – давня українська традиція

Після переходу ПЦУ на новоюліанський церковний календар всі релігійні свята змістилися на 13 днів тому. Тож якщо раніше посівати ходили на Старий новий рік 14 січня, нині ця дата змістилася на 1 січня. Цього дня і дорослі, і діти радісно ходять до родичів та сусідів із жменями зерна та засівають їм у будинках, вітаючи з Новим роком та співаючи веселі пісеньки-посівалки.

"Телеграф" підготував добірку найкрасивіших та найприкольніших посівалок українською мовою.

Посівалки для дітей та дорослих на Новий рік

Сію,сію посіваю

Всім здоров’ячка бажаю!

Щоб жили усі Ви в мирі

В сильній, вільній, Україні.

Щоб любов текла рікою

З посівалкою такою.

Хай збуваються всі мрії,

Сподівання і надії.

Вдалим буде Новий рік,

Всім прожити довгий вік!

***

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще, ніж торік!

***

Сію-сію-посіваю,

З Новим Роком вас вітаю,

Відкривайте сундучок

Та давайте п’ятачок!

***

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком Вас вітаю!

Не на рік і не на два,

А на многії літа!

***

Сію, сію посіваю

З Новим Роком вас вітаю!

Я маленький сівачок

Дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки,

Бо подерті кишеньки

А давайте паперові

Будьте люди гонорові!

***

Сію-вію-посіваю

З Новим роком Вас вітаю

Сію щедро із долоні

По долівці по ослоні

Засіваю Вашу хату

Будьте радісні й багаті

Сію густо перехресно

На добробут Людям Чесним

Промовляю з кожним кроком

З Новим Щастям з Новим роком!

***

Нас послав Святий Василь

засівати в заметіль,

й особливий дав наказ,

щоб засіяли і в вас!

Ще й навчив казати так:

На кохання сієм мак,

сієм жито на добро,

а для сміху ось пшоно,

на здоров’я вам овес,

щоб був кріпкий рід увесь.

А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю-хліб!

Сієм, сієм, засіваєм, з Новим Роком вас вітаєм!

***

Сію, сію, посіваю.

З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров’я з Вами буде,

Хай Вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

провели Йорданські Свята.

І не забудь додати вкінці:

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми оченятами весь світ обнімає:

І Вашу родину, і Вашу хатину.

І всю Україну. Христос ся Рождає!

