Старий Новий рік за новим та старим стилем: дата свята, прикмети та заборони

В Україні є традиція відзначати Старий Новий рік

Після переходу Православної церкви України на новий церковний календар дати всіх свят змістилися на 13 днів тому. Однак, це не стосується світського свята Старого Нового року — воно відзначається, як і раніше — у ніч із 13 на 14 січня. А от церковні свята Маланки та Василя, які раніше відзначаються 13 та 14 січня відповідно, тепер перенесені на 31 грудня та 1 січня.

"Телеграф" розповідає про традиції, прикмети та заборони на Старий Новий рік.

Коли святкується Старий Новий рік?

До 1918 року Україна жила за юліанським календарем. На той час Новий рік святкували 1 січня, але ця дата відставала від європейського календаря на 13 днів. У 1918 році влада провела реформу і перевела календар на 13 днів вперед. Через це виникла плутанина: офіційно Новий рік перемістився на 1 січня за новим стилем, а той день, який раніше був першим січня, став 14 січня.

Так і народилася ця унікальна традиція: ми спочатку святкуємо Новий рік з усім світом, а за два тижні ще раз — "по-старому" стилю. Це як додатковий шанс загадати ті бажання, які не встигли новорічної ночі.

Старий Новий рік відзначається 14 січня. Фото: згенеровано ІІ

Заборони на Старий Новий рік

Не можна давати гроші в борг і рахувати дріб'язок — до злиднів.

Заборонено лаятись, скандалити та з’ясовувати стосунки.

Не варто економити на їжі – пишний святковий стіл — до ситого життя.

Не можна сідати за святковий стіл у неохайному чи рваному одязі — до втрати удачі та благополуччя.

Погодні прикмети на 14 січня

Якщо у цей день буде дощ — на Великдень буде сніг.

Якщо вранці сніжить – зима теж буде сніжною, а весна буде пізньою.

Якщо сильний сніг – бути хорошим теплим літом.

Якщо відлига – літо буде прохолодним та дощовим.

Якщо яскраві зірки на небі – незабаром будуть морози.

Іменини 14 січня

На Старий Новий рік, 14 січня, свої іменини святкують: Андрій, Аристарх, Веніамін, Давид, Ілля, Макар, Марк, Ніна, Павло, Сава, Сергій та Степан.

