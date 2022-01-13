Что нельзя делать на Щедрый вечер: самые строгие запреты на 13 января

Щедрый вечер ни в коем случае нельзя встречать в старой или темной одежде

После перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь, даты всех религиозных праздников сметились на 13 дней назад. Да, Рождество отмечалось 25 декабря, а Щедрый вечер был 31 декабря. Однако часть верующих продолжают праздновать по старому стилю, поэтому сегодня, 13 января, отмечается Щедрый вечер. Праздник получил такое название, потому что в народе верили: чем щедрее будут празднование этого дня, тем лучше будет жизнь в Новом году.

На праздник принято накрывать пышный стол с хорошим угощением, а главным блюдом должна быть щедрая кутья. Поскольку рождественский пост уже кончился, на праздничном столе обязательно должны быть мясные блюда.

Также одной из важнейших традиций на Щедрый вечер является щедрование. Молодежь собиралась в компании, наряжалась и ходила по домам, исполняя традиционные обрядовые песни — щедривки, в которых желали хозяевам счастья и благополучия. Те же должны были отблагодарить щедровников сладостями или деньгами.

Наши предки считали щедривки защитой от темных сил

Как и в любой другой важный праздник, помимо традиций, существуют и строгие запреты, которые лучше не нарушать, чтобы не навлечь на себя и свою семью беду в новом году.

Что нельзя делать 13-го января:

нельзя ничего давать в долг,

нельзя ссориться,

нельзя произносить слово "тринадцать",

нельзя считать мелочь,

нельзя ставить на стол блюда из рыбы или птицы,

нельзя выносить мусор,

нельзя ругаться, обижаться и быть злопамятным,

нельзя быть в темной, старой или грязной одежде.

За новогодний стол, как и на Рождество, принято садиться всей семьей

