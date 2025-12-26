Розплата настане: ССО показали кадри ліквідації Путіна на відкритті драмтеатру в Маріуполі

Сили спеціальних операцій ЗСУ оприлюднили короткометражний художній фільм "Розплата", в центрі сюжету якого — ліквідація президента РФ у тимчасово окупованому Маріуполі. За задумом авторів, цю операцію здійснюють учасники українського Руху опору.

Фільм є прямою реакцією на цинічну "реставрацію" Маріупольського драматичного театру — будівлі, яку російські війська знищили у 2022 році разом із цивільними, що ховалися там від бомбардувань. На руїнах трагедії окупанти намагаються створити ілюзію "мирного життя", тоді як українське підпілля нагадує: розплата неминуча.

Одним із ключових персонажів фільму є музикант, для якого спротив починається з мрії знову співати українською у звільненому місті. Його образ — збірний портрет тисяч українців на ТОТ, чиє життя розділилося на "до" і "після" російської окупації. Його роль зіграв Мар’ян Пиріг, засновник проєкту "Пиріг і Батіг".

""Що нам морок, що нам смуток? Ми йдемо — наперекір…" — зазначають в описі нового фільму "Розплата", цитуючи відому поезію Миколи Хвильового. — Розплата неминуча і невідворотна".

Окрім Пирога, до зйомок долучилися інші відомі українські артисти: Олександр Хоменко з МУР, Renie Cares, Сергій Жадан, Олександр Ремез та інші.

Фільм випустили у співпраці з 2-м корпусом Національної гвардії України "Хартія" та Культурними силами України.

Кадр з фільму "Розплата"

Довідка: Рух опору — спрямована проти окупаційних сил громадянська діяльність, метою якої є звільнення територій від окупації та відновлення державного суверенітету. Рух опору включає різноманітні форми боротьби: активні військові дії, ненасильницькі методи, збір розвідданих, інформаційно-психологічні операції, а також створення мережі спротиву. Більше про Рух опору відомо у Законі України "Про основи національного спротиву", що вступив у дію 1 січня 2022 року.

Більше роликів, присвячених Руху опору, є на YouTube каналі Сил спеціальних операцій: "Домкрат", "Кіберпідпілля", "Ворон-Месник", "Викладач", "Дантист". В основи фільмів закладені реальні спецоперації підпілля з ТОТ.