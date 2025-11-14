Росіяни ось-ось захоплять ще одне місто під Запоріжжям? Що там зараз відбувається (карта)

Ситуація навколо міста помітно змінилася

За останні дні ситуація навколо Гуляйполя на Запорізькому напрямі погіршилася — ворог просувається та намагається оточити місто. Скандальний народний депутат Мар’яна Безугла поспішила звинуватити в цій ситуації "безлад військового управління".

Що потрібно знати:

Ворог підбирається до Гуляйполя, а Безугла заявляє, що бої нібито будуть незабаром уже в самому місті

У населеному пункті проводять евакуацію

Російські війська посилюють наступальні операції на Запорізькому напрямі

Відповідну заяву Безуглої було опубліковано у її Telegram-каналі. Там вона наголосила, що Гуляйполе нібито під загрозою окупації.

Місто Гуляйполе, батьківщина Нестора Махна, стало черговою жертвою безладу військового управління та бажання Президента тримати Сирського (Олександр Сирський – головнокомандувач ЗСУ, — Ред.). Попрощайтеся з містом на Запорізькому напрямку йдеться у повідомленні.

Нардеп заявила, що нібито бої вже невдовзі будуть у Гуляйполі.

Водночас Гуляйпільська міська територіальна громада у Facebook повідомляє, що у п’ятницю, 14 листопада, з міста було евакуйовано 34 особи.

Яка ситуація навколо Гуляйполя

Російські війська посилюють наступальні операції за напрямами Гуляйполя (Запорізька область) та Великомихайлівки (Дніпропетровська область). На руку ворогові грає погана погода, яка перешкоджає операціям українських безпілотників, а також попередні удари по українській тиловій логістиці. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни за підсумками 13 листопада.

Аналітики кажуть, що російські військові продовжили просуватися у напрямку Гуляйполя й автомагістралі Т-0401 Покровське (Дніпропетровщина) — Гуляйполе (Запорізька область), яка є одним із головних логістичних шляхів для забезпечення українських військ у Гуляйполі.

Гуляйполе на карті ISW

Спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляє, що на деяких дільницях українські військові проводять заходи щодо блокування просування противника. Про це пише "Укрінформ".

На Оріхівському напрямку – 11, 12 – на Гуляйпільському, 12 – на Олександрівському та одне бойове зіткнення – на Херсонському. Противник продовжує свої штурмові дії у бік Гуляйполя, намагається відтіснити Сили оборони з наших позицій, завдає масоване комбіноване вогневе ураження наших позицій, проте просування немає" пояснив Волошин.

Також він додав, що ворог знищив кілька українських позицій, але ні зайти туди, ні завести групи закріплення не зміг.

Гуляйпол на карті. DeepState

Старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у каналі "Офіцер" зазначив, що про погрози на Гуляйпільському напрямку "говорилося вже неодноразово". За його словами, у 2024 році стало зрозуміло, що супротивник не зможе прорватися до Запоріжжя, атакуючи "в лоб" на Оріхів. Виходячи з цього, логічний подальший напрямок — Гуляйполе.

Український військовослужбовець із позивним "Мучний" у своєму Telegram-каналі пише, що після втрати Данилівки, ворог не просто просунувся вперед — він "фактично перекусив нашу логістику на осі", що веде в Гуляйполі з півночі.

Також він підкреслив, що ворог намагається сформувати широке охоплення всього місцевого фронту та "підвести наші позиції під загрозу півкільця".

