Нобелівська лауреатка замість диктатора: ця жінка обійшла Трампа та може очолити Венесуелу (фото, відео)

Вона потенційно може стати першою жінкою-президенткою Венесуели

На тлі різкого загострення ситуації у Венесуелі та захоплення президента країни Ніколаса Мадуро американцями, ключовою фігурою можливих політичних змін називають лідерку опозиції Марію Коріну Мачадо — лауреатку Нобелівської премії миру, яка минулого року випередила серед номінантів президента США Дональда Трампа.

Що потрібно знати:

Марія Коріну Мачадо — багаторічна лідерка опозиції, колишня депутатка і символ боротьби з чавізмом

У 2024 році Мачадо не допустили до виборів, попри її лідерство в рейтингах

У 2025 році вона отримала Нобелівську премію миру

Мачадо відкрито підтримує стратегію жорсткого тиску США на режим Мадуро

Мачадо — багаторічна опонентка режиму Ніколаса Мадуро, колишня депутатка та символ венесуельського опору чавізму. У 2024 році вона мала балотуватися проти Мадуро, однак була дискваліфікована владою.

Попри це, саме вона залишається найвпливовішою фігурою опозиції. У 2025 році Мачадо отримала Нобелівську премію миру, яку, за її словами, присвятила Дональду Трампу за жорстку політику тиску на режим Мадуро.

Мачадо заявила, що "ми на порозі перемоги й сьогодні, як ніколи раніше, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як на наших головних союзників у досягненні свободи та демократії".

В інтерв’ю CBS News Мачадо відкрито підтримала стратегію Трампа щодо Венесуели, включно з економічним, дипломатичним і потенційно військовим тиском. Вона заявила, що "вітатиме будь-які дії, які змусять Мадуро піти", та наголосила, що дні чинного режиму полічені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Мадуро напередодні заявив про готовність до переговорів з США. Вочевидь — це не допомогло.