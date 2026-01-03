Нобелівська лауреатка замість диктатора: ця жінка обійшла Трампа та може очолити Венесуелу (фото, відео)
Вона потенційно може стати першою жінкою-президенткою Венесуели
На тлі різкого загострення ситуації у Венесуелі та захоплення президента країни Ніколаса Мадуро американцями, ключовою фігурою можливих політичних змін називають лідерку опозиції Марію Коріну Мачадо — лауреатку Нобелівської премії миру, яка минулого року випередила серед номінантів президента США Дональда Трампа.
Що потрібно знати:
- Марія Коріну Мачадо — багаторічна лідерка опозиції, колишня депутатка і символ боротьби з чавізмом
- У 2024 році Мачадо не допустили до виборів, попри її лідерство в рейтингах
- У 2025 році вона отримала Нобелівську премію миру
- Мачадо відкрито підтримує стратегію жорсткого тиску США на режим Мадуро
Мачадо — багаторічна опонентка режиму Ніколаса Мадуро, колишня депутатка та символ венесуельського опору чавізму. У 2024 році вона мала балотуватися проти Мадуро, однак була дискваліфікована владою.
Попри це, саме вона залишається найвпливовішою фігурою опозиції. У 2025 році Мачадо отримала Нобелівську премію миру, яку, за її словами, присвятила Дональду Трампу за жорстку політику тиску на режим Мадуро.
Мачадо заявила, що "ми на порозі перемоги й сьогодні, як ніколи раніше, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як на наших головних союзників у досягненні свободи та демократії".
В інтерв’ю CBS News Мачадо відкрито підтримала стратегію Трампа щодо Венесуели, включно з економічним, дипломатичним і потенційно військовим тиском. Вона заявила, що "вітатиме будь-які дії, які змусять Мадуро піти", та наголосила, що дні чинного режиму полічені.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Мадуро напередодні заявив про готовність до переговорів з США. Вочевидь — це не допомогло.