Трамп заявив, що США захопили главу Венесуели. Що відомо про друга Путіна Мадуро

Глава Венесуели називає лідера Кремля "старшим братом"

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. 3 січня Штати завдали ударів по Венесуелі.

Що треба знати:

США та низка країн не визнають Мадуро законно обраним президентом

Після виборів у 2018 році у Венесуелі спалахнули масштабні протести проти фальсифікації результатів

Режим Мадуро підтримують Росія, Китай, Куба

Водночас, як повідомляє The New York Times, відомо, що принаймні деякі люди з близького оточення Мадуро перебувають у безпеці.

Ніколас Мадуро — що про нього відомо

Відомо, що до початку політичної кар'єри Мадуро багато років працював водієм міського автобуса в Каракасі. Він представляв профспілку водіїв.

Ніколас Мадуро

Мадуро став президентом країни у березні 2013 року, до того обіймав посаду міністра закордонних справ Венесуели. Вибори президента були також у 2018 та 2024 роках, за офіційними даними, обидва рази нібито переміг Мадуро.

Опозиція вважає, що підсумки голосування сфальсифікували. 29 липня 2024 тисячі венесуельців вийшли на протести проти обрання Мадуро ще на один шестирічний термін.

Під час правління Мадуро у Венесуелі відбувається гіперінфляція та масштабна продовольча криза. Люди масово залишають країну — За даними ООН, з 2015 року з країни емігрувало 7,7 млн осіб.

Ще у 2014 році венесуельці почали масштабні акції протесту проти уряду Мадуро. Люди звинувачували владу в корупції, високому рівні злочинності, економічній кризі, що спричинила брак продовольства. Силовики жорстко придушили протести, що призвело до сотень жертв серед населення.

У 2018 році десятки країн на чолі зі США заявили, що переобрання Мадуро було нелегітимним. Того ж року Міжнародний кримінальний суд розпочав кримінальне розслідування щодо можливих злочинів проти людства у Венесуелі. У 2020 році Міністерство юстиції США звинуватило Ніколаса Мадуро та низку чиновників Венесуели в корупції та наркотероризмі.

Після свого приходу до влади Трамп неодноразово називав венесуельського лідера Ніколаса Мадуро відповідальним за обіг наркотиків у регіоні. Наприкінці грудня Трамп заявив, що США раніше завдали удару по великому обʼєкті у Венесуелі у портовій зоні, де "завантажують човни наркотиками".

Мадуро називає Путіна "старшим братом"

Венесуела та Росія у 2024 році підписали договір про стратегічне партнерство. У грудні 2025 року, на тлі загострення між Каракасом та Вашингтоном, Мадуро зателефонував главі Росії Володимиру Путіну.

Путін та Мадуро

Сьогодні відбулася тривала телефонна розмова з нашим другом, старшим братом, президентом Росії Володимиром Путіним, який висловив захоплення мужністю венесуельського народу, рішуче підтримав президента Мадуро та зусилля на захист суверенітету та миру в латиноамериканському регіоні", — так Мадуро описав розмову

Як повідомляв "Телеграф", наприкінці жовтня Ніколас Мадуро попросив Путіна про військову допомогу. Невдовзі стало відомо, що у Венесуелі приземлився російський військово-транспортний літак.