Після злетів літаків тут проходили скачки: яким був перший аеропорт у Харкові

Довгий час аеропорт ділив територію з іподромом

Перший цивільний аеропорт у Харкові з’явився у 1923 році. Розташовувався він не там, де знаходиться сучасна будівля аеровокзалу, а в районі Сокольники, за міським парком. Для перших польотів використовували територію іподрому.

"Телеграф" розповідає, як функціонував перший харківський аеропорт і чому його все ж вирішили перенести в інше місце.

Харківський аеродром почав роботу в період, коли місто мало статус столиці Української РСР. Через відсутність спеціалізованої інфраструктури злітно-посадковий майданчик розмістили на іподромі. Таке рішення вважали допустимим, але з часом стало очевидно, що це небезпечно.

Харківський іподром. Фото: Wikipedia

Перші в Україні цивільні авіарейси виконувалися за маршрутами Харків–Полтава–Київ і Харків–Єлисаветград (зараз Кропивницький)–Одеса. Перед відкриттям маршрутів провели два технічні польоти. 25 травня льотчик Фат виконав рейс до Києва з проміжною посадкою в Полтаві, а льотчик Неун здійснив політ до Одеси. Ці рейси мали показовий характер. Пасажирами стали офіційні особи та журналісти. Після цього авіалінії перейшли до регулярної роботи. На тиждень виконували два рейси до Києва і один — до Одеси на літаках "Комета" (Dornier Komet).

Стара будівля харківського аеропорту. Фото: Facebook

Завдяки державній дотації ціни на квитки утримували на рівні 55–60% від собівартості: переліт до Києва коштував 45 рублів, до Одеси — 60 рублів. Навіть такі тарифи виявилися втричі вищими за вартість проїзду залізницею у м’якому вагоні. У результаті охочих літати виявилося менше, ніж розраховували організатори. За інформацією aviamuseum.com.ua, за перший місяць роботи на двох маршрутах перевезли лише 79 пасажирів і 14 кг вантажів, причому значна частина пасажирів летіла безкоштовно у службових справах. Виручка склала 1450 рублів замість очікуваних 4800.

Літак Dornier Komet. Фото: avianews.com

19 травня 1926 року в аеропорту сталася трагедія. Невдовзі після злету літака "Комета" з двигуна почало витікати масло. Пілот ухвалив рішення повертатися до Харкова, але під час заходу на посадку на аеродромі-іподромі вже тривали скачки. Намагаючись уникнути зіткнення з кіньми, льотчик звернув убік, літак зачепив крилом дерево і врізався в трибуну. Внаслідок катастрофи загинули пілот, бортмеханік і двоє пасажирів. Після цього скачки в Сокольниках припинилися.

У 1931 році з Харкова були відкриті рейси Харків — Ростов — Мінеральні Води — Орджонікідзе — Махачкала — Баку і Харків — Дніпропетровськ — Кривий Ріг — Миколаїв — Одеса.

Аеропорт Харків у 1957 році. Фото: 057.ua

У 1932 році завершили будівництво основних об’єктів аеропорту на новій ділянці, розташованій за 3,5 км від залізничної станції Основа, 6 грудня цього ж року аеропорт Харків Основа був офіційно відкритий.

