Вмовили в останню хвилину: чому Трамп відмовився від атаки на Іран - ЗМІ

США відклали військові дії проти Ірану на прохання своїх союзників

Саудівська Аравія, Катар та Оман переконали президента США Дональда Трампа від втручання та атаки на Іран. Вони попереджали про "серйозні наслідки для регіону" та світу.

Три близькосхідні держави переконали президента США "дати Ірану шанс". Про це повідомляє France 24.

Згідно з інформацією видання, за словами чиновника, який побажав залишитися анонімним, Саудівська Аравія, Катар та Оман "здійснили інтенсивні дипломатичні зусилля, щоб в останню хвилину переконати президента Трампа дати Ірану шанс продемонструвати свої "добрі наміри". Чиновник додав, що "комунікації продовжують зміцнювати завойовану довіру та нинішню позитивну налаштованість".

У свою чергу посол Ірану в Пакистані Реза Амірі Могадам заявив, що Трамп сповістив іранську владу про небажання розпочинати війну. За його словами, президент США також попросив Тегеран виявляти стриманість.

Дональд Трамп

Ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін вважає, що ця інформація може бути правдою. Дональд Трамп прислухався до своїх союзників на Близькому Сході.

"Пишуть, з посиланням на AFP, що Саудівська Аравія, Катар та Оман доклали чималих зусиль, щоб відмовити Трампа від удару по Ірану в останній момент. Не здивуюся, якщо це виявиться правдою і буде основною причиною: обираючи між протестувальниками Ірану та союзниками, Трамп обрав союзників" — написав Левін.

Які дії розглядав Трамп

Як повідомляв "Телеграф", президент США Дональд Трамп 13 січня зустрівся зі своїми старшими радниками, щоб обговорити варіанти дій щодо Ірану. Серед варіантів розглядались військові удари, використання секретної кіберзброї, розширення санкцій та надання онлайн-допомоги антиурядовим джерелам.

Тоді Трамп заявив, що підтримує зв'язок з лідерами іранської опозиції. Він додав, що лідери Ірану телефонували йому та хочуть переговорів, і що він може з ними поговорити.

У відповідь на заяви влади Ірану, щодо того, якщо США завдадуть ударів, вони розглядатимуть військові та комерційні бази США як законні цілі. За словами лідера вільного світу, в цьому випадку Іран зазнає безпрецедентних ударів.

"Якщо вони це зроблять, ми завдамо їм ударів на рівні, якого вони ніколи раніше не зазнавали. Вони навіть не повірять. У мене є дуже вагомі варіанти. Тож, я маю на увазі, якщо вони це зроблять, це зустрінеться дуже, дуже потужною силою", — сказав Трамп.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія закупила в Ірану зброї на мільярди доларів.