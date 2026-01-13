У Трампа був припадок? Що насправді сталося із президентом США (відео)

Глава Білого дому постійно змушує говорити про себе

У вівторок, 13 січня, президент США Дональд Трамп дивно повівся під час виступу в Білому домі. Під час спічу він почав видавати незвичайні звуки та нахилив голову вліво.

Очевидно, у ньому узяв гору шоумен. Відповідне відео публікує Clash Report.

Дехто подумав, що це був напад кашлю або першіння в горлі, оскільки подібне з ним трапилося у жовтні 2020 року під час телефонного інтерв’ю у прямому ефірі, коли він сам себе перервав, щоб прочистити горло. Однак той випадок був зовсім іншим.

Як з’ясувалося, сьогодні Дональд Трамп свідомо пародіював кашель свого попередника на посаді голови Білого дому Джо Байдена. Не секрет, що чинний президент не може провести жодного виступу, щоб не розкритикувати Байдена.

Найчастіше він повторює тезу про те, що якби був президентом на той час, чогось поганого не трапилося б. Здебільшого це стосується вторгнення Росії до України.

Інцидент не залишився непоміченим громадськістю. Інтернет-користувачі висували різні версії несподіваної витівки Трампа.

Англомовні коментатори писали:

- Боже, іноді я просто обожнюю цього хлопця.

- Флешбек про маленьку дівчинку на острові Епштейна.

- У ньому виявилися джини.

- Прояв судом.

- Ох, що за велика дитина.

Раніше Трамп здивував своєю поведінкою під час виступу перед конгресменами-демократами. Президент США емоційно жестикулюючи, спародіював жінок-спортсменок, які займаються важкою атлетикою, і показав, як легко трансгендерні спортсмени перемагають їх.