Протести в Ірані: кількість загиблих перевищила 500 людей, Трамп готується втрутитися (фото і відео)

Демонстрації на підтримку іранських протестів проходять в різних країнах

В Ірані тривають протести, відомо вже про 490 загиблих протестувальників та 48 співробітників служб безпеки. Спадковий принц Реза Пахлаві, що мешкає у США, закликав іранців продовжити демонстрації та пообіцяв, що "міжнародна підтримка скоро прибуде".

Що треба знати:

Жителі Ірану вийшли на вулиці 28 грудня, з того дня демонстрації не припиняються

Влада намагається жорстко придушити їх, проте протести лише набирають обертів

Трамп підтримує народ Ірану та розглядає різні способи допомоги протестувальникам

Як пише Reuters, такі цифри називає правозахисна група HRANA на підставі даних, отриманих від активістів в Ірані та за його межами. Крім того, за два тижні протестів заарештовано понад 10 600 осіб.

Трамп розглядає військові удари для допомоги протестувальникам

Американський чиновник повідомив виданню, що президент США Дональд Трамп планує 13 січня зустрітися зі старшими радниками, щоб обговорити варіанти дій щодо Ірану. За даними ЗМІ, серед варіантів є військові удари, використання секретної кіберзброї, розширення санкцій та надання онлайн-допомоги антиурядовим джерелам.

Протести в Ірані

Трамп заявив, що підтримує зв'язок з лідерами іранської опозиції. Він додав, що лідери Ірану телефонували йому та хочуть переговорів, і що він може з ними поговорити.

Журналіст запитав Трампа, чи турбують його заяви влади Ірану, що якщо США завдасть ударів по країні, вони розглядатимуть військові та комерційні бази США як законні цілі. Глава Штатів відповів, що в цьому випадку Іран зазнає безпрецедентних ударів.

Якщо вони це зроблять, ми завдамо їм ударів на рівні, якого вони ніколи раніше не зазнавали. Вони навіть не повірять. У мене є дуже вагомі варіанти. Тож, я маю на увазі, якщо вони це зроблять, це зустрінеться дуже, дуже потужною силою Дональд Трамп

Сенатор закликав Трампа фізично ліквідувати керівництво Ірану

Тим часом сенатор-республіканець Ліндсі Грем в інтерв’ю Fox News закликав Трампа ліквідувати верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї. Він наголосив, що глава США вважає перемогу протестувальників єдиним шляхом до змін в Ірані.

Це Гітлер нашого часу (Алі Хаменеї, — ред.). Це релігійний нацист. Це жахлива людина. Йому час піти геть. Народ хоче, аби він пішов … Дональд Трамп каже, що найкращий спосіб зробити Іран знову великим – це щоб протестувальники перемогли, а режим упав … На вашому місці, пане президенте, я б убив керівництво, яке вбиває людей. Це треба зупинити", – сказав Грем

Спадковий принц закликав протестувальників не зупинятися

Спадковий принц Реза Пахлаві, що мешкає у США, активно підтримує протести в Ірані (саме в результаті повалення влади його батька до влади прийшла чинна релігійна влада). Він звернувся до нації та висловив переконання, що Іран перебуває на порозі звільнення від Ісламської Республіки.

Масовий флешмоб жінок Ірану проти влади

У зверненні, яке Пахлаві оприлюднив у мережі Х, він написав, що через масові демонстрації по всій країні, іранці похитнули основи нелегітимної Ісламської Республіки. Спадковий принц оголосив "новий етап національного повстання з метою повалення Ісламської Республіки та відновлення нашого улюбленого Ірану".

Він закликав людей захоплювати та утримувати центральні вулиці іранських міст. Чиновників та силовиків Пахлаві закликає приєднатися до протестів.

Співробітники державних установ, а також члени збройних сил та сил безпеки мають вибір: стати на бік народу і бути союзниками нації або вибрати співучасть у вбивстві народу — і нести на собі вічний сором і осуд нації, — йдеться у зверненні

Пахлаві додав, що всі посольства та консульства Ірану по всьому світу тепер належать іранському народу. "Настав час прикрасити їх національним прапором Ірану замість ганебного прапора Ісламської Республіки", зазначив він. Пахлаві наголосив, що "міжнародна підтримка скоро прибуде" та закликав іранців чекати на його наступні повідомлення.

Реза Пахлаві у програмі Fox News Sunday Morning Futures заявив про готовність повернутися до Ірану, щоб сприяти проведенню вільних виборів. Він додав "я знаю, що іранці готові померти за цю справу (звільнення від Ісламської Республіки), і я теж".

Протести в Ірані — що відомо

Протести розпочалися 28 грудня у відповідь на стрімке зростання цін. Проте дуже швидко вони переросли у повстання проти релігійних правителів, які керували країною з часів Ісламської революції 1979 року.

Мітингарі закликають до повалення духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї та відновлення монархії на чолі з шахом (Пахлаві — син останнього шаха Ірану).

Після того як Іран був проголошений ісламською державою, в країні панує жорсткий політичний лад, жінки практично безправні. Кожен десятий житель країни живе за межею бідності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як жив Іран до 1979 року. Країна швидко розвивалася, громадяни, зокрема й жінки, мали права та свободи.